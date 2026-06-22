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Projet pilote Une flotte 100% électrique pour les Mouettes genevoises

ATS

22.6.2026 - 16:20

Les Mouettes genevoises ont présenté lundi leur nouveau bateau électro-solaire, baptisé «Tournesol». Grâce à cette acquisition, les Mouettes affirment devenir la première flotte de transport public régulier en Europe à naviguer sans aucun moteur thermique.

La flotte des Mouettes genevoises est désormais 100% électrique (archives).
La flotte des Mouettes genevoises est désormais 100% électrique (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.06.2026, 16:20

22.06.2026, 16:22

Ce nouveau bateau a été construit par Energie Scholl, une entreprise établie à Vernier (GE), pour un montant de 1,95 million de francs. Propulsé à l'énergie électrique et doté de panneaux solaires intégrés, il bénéficie d'une autonomie de 13 heures de navigation sans recharge.

«Notre nouveau bateau marque l'aboutissement d'une stratégie de mobilité électrique lancée il y a vingt-deux ans (...) Nous prouvons ainsi qu'une mobilité lacustre silencieuse et propre est une réalité quotidienne au service de la population genevoise», a commenté Joël Charrière, directeur de la Société des Mouettes Genevoises SA, cité dans un communiqué.

La flotte des Mouettes est désormais composée de six bateaux, qui assurent la traversée de la rade grâce à quatre lignes. L'an dernier, elles ont transporté 928'160 voyageurs, principalement dans un cadre de loisirs.

Projet pilote

«Si les Mouettes font partie du patrimoine et de l'identité genevoise, leur contribution aux déplacements du quotidien demeure encore modeste», a reconnu le conseiller d'Etat Pierre Maudet, présent lundi pour le baptême du nouveau bateau. Selon lui, le lac dispose «d'un potentiel considérable» pour renforcer l'offre de mobilité.

Un projet pilote sera ainsi lancé fin 2027 – sous réserve du feu vert de l'Office fédéral des transports – avec une ligne exploitée par les Mouettes entre Cologny et les Pâquis. Cette «alternative intéressante à la voiture individuelle» sera proposée avec un bateau pouvant accueillir jusqu'à 200 passagers, précise le communiqué.

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