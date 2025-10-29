  1. Clients Privés
En Suisse Une formation agricole profondément remaniée dès 2026

ATS

29.10.2025 - 15:42

La Suisse s'apprête à moderniser l'un de ses plus anciens métiers. Dès 2026, les apprentis agricoles suivront une formation largement remaniée, «plus souple et davantage ancrée dans les réalités du terrain».

Les apprentis apprendront à manier aussi bien une faucheuse ou un tracteur que les outils de gestion de données (archives).
Les apprentis apprendront à manier aussi bien une faucheuse ou un tracteur que les outils de gestion de données (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.10.2025, 15:42

29.10.2025, 15:57

Le nouveau cursus menant au CFC d'agriculteur, validé au printemps dernier par le Secrétariat d’État à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI), comprendra deux années communes et une troisième consacrée à une orientation, indique mercredi l'agence d'information agricole romande (AGIR) dans un communiqué. Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de suivre une seconde orientation dans le cadre d’une quatrième année optionnelle.

L'objectif est de mieux coller à la diversité du pays et à l'évolution rapide du monde agricole. «Le nouveau système permet davantage de choix et d’adaptation, tout en préservant une base de compétences générales commune à tous les agriculteurs. La spécialisation permet ensuite d’affiner son parcours», explique Loïc Bardet, président d'AgriAliForm, l’organisation faîtière du champ professionnel agricole.

Economie alpestre

La réforme proposera six orientations: grandes cultures, production bovine, production porcine, aviculture, production végétale biologique et économie alpestre.

La nouvelle orientation «économie alpestre et agriculture de montagne» s'adressera d’abord aux jeunes issus des régions d’altitude, mais restera ouverte à tous. Toutes les écoles ne pourront toutefois pas proposer cette possibilité, faute d'effectifs et de moyens. En Suisse romande, cela ne devrait être le cas que d'une ou deux écoles.

Au-delà de la structure, le contenu de la formation évoluera aussi profondément. Un accent renforcé sera mis sur la durabilité, la gestion économique, la communication et les technologies numériques. Les apprentis apprendront à manier aussi bien la faucheuse que les outils de gestion de données.

