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Trafic routier Une formation en ligne améliore efficacement la conduite à vélo

ATS

11.5.2026 - 16:47

Une formation en ligne destinée aux cyclistes améliore de manière efficace leur comportement sur la route. Une étude menée sur le terrain montre que les participants appliquent plus souvent les règles de base.

Les cours de cyclisme – en présentiel ou en ligne – semblent avoir un effet positif sur la conduite dans certaines situations (image d'illustration).
Les cours de cyclisme – en présentiel ou en ligne – semblent avoir un effet positif sur la conduite dans certaines situations (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

11.05.2026, 16:47

En 2025, plus de 11’000 personnes ont suivi la formation en ligne «LEVEL UP YOUR RIDE» , indiquent lundi Pro Velo Suisse et la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW), qui ont conçu le quiz en partenariat. La Fondation d'Axa pour la prévention et le Fonds de sécurité routière (FSR) ont financé le projet.

La FHNW a voulu connaître l'efficacité de cette formation en conditions réelles de circulation. Elle a suivi 60 participants et analysé leur comportement au guidon sur un parcours d'environ 4 kilomètres. Les chercheurs ont ensuite comparé trois groupes: les cyclistes ayant suivi la formation en ligne, ceux qui ont suivi un cours en présentiel et ceux qui n'ont suivi aucune formation.

Nettes différences

Les résultats montrent que les personnes formées en ligne circulent plus souvent correctement dans les giratoires et gardent plus souvent une distance suffisante par rapport aux voitures parquées. Lors de changements de trajectoires, 60% jettent un regard par-dessus l’épaule contre seulement 38% dans le groupe sans formation.

«Nous constatons des différences de comportement très claires», affirme Dorothea Schaffner, responsable de l'étude à la FHNW, citée dans le communiqué. Selon elle, les participants à la formation en ligne appliquent plus souvent que les autres les règles de base.

En revanche, l'étude ne constate aucune différence entre les groupes dans d’autres situations, telles que les virages à gauche ou les situations de priorité. Elle prouve néanmoins que les cours de cyclisme – en présentiel ou en ligne – ont un effet positif sur la conduite dans certaines situations. La formation en ligne est accessible sur smartphone ou ordinateur, en quatre langues.

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