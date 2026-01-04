Une foule immense rend hommage aux victimes à Crans-Montana

Un immense cortège a rejoint le centre de Crans-Montana après la messe de dimanche matin. Des centaines de bougies et de fleurs ont été déposées devant le bar «Le Constellation», théâtre du tragique incendie de Nouvel An-

Le conseiller fédéral Beat Jans, au centre déposant des fleurs en hommage aux victimes après avoir inspecté le site de l'incendie du « Le Constellation ». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'émotion était vive dans la station, trois jours après le drame. Plus d'un millier de personnes, selon une journaliste de Keystone-ATS sur place, ont marché en silence vers l'établissement où s'est déroulé l'incendie.

Là, des centaines de fleurs et de bougies ont été déposées par la foule, alors que certaines personnes se recueillaient, pleuraient ou se prenaient dans les bras. Certains ont aussi déposé des peluches.

Dans le cortège, on retrouvait des familles et amis des victimes, notamment des jeunes de leur âge, émus aux larmes. Les forces d'intervention ont reçu des applaudissements nourris de toute la foule. Le bar, lui, est toujours protégé par des bâches.

Plusieurs membres du Conseil d'Etat valaisan ont participé à la marche, notamment le directeur de la Sécurité Stéphane Ganzer. La procureure générale Béatrice Pilloud a également été aperçue, visiblement très émue.

Le cortège, qui s'est déroulé sous le soleil mais par un froid glacial, était accompagné par la chanson «Hallelujah» de Léonard Cohen. Des «Ave Maria» ont aussi été chantés.