Une foule immense rend hommage aux victimes à Crans-Montana

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vive émotion Une foule immense rend hommage aux victimes à Crans-Montana

ATS

4.1.2026 - 13:08

Un immense cortège a rejoint le centre de Crans-Montana après la messe de dimanche matin. Des centaines de bougies et de fleurs ont été déposées devant le bar «Le Constellation», théâtre du tragique incendie de Nouvel An-

Le conseiller fédéral Beat Jans, au centre déposant des fleurs en hommage aux victimes après avoir inspecté le site de l'incendie du « Le Constellation ».
Le conseiller fédéral Beat Jans, au centre déposant des fleurs en hommage aux victimes après avoir inspecté le site de l'incendie du « Le Constellation ».
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.01.2026, 13:08

L'émotion était vive dans la station, trois jours après le drame. Plus d'un millier de personnes, selon une journaliste de Keystone-ATS sur place, ont marché en silence vers l'établissement où s'est déroulé l'incendie.

Là, des centaines de fleurs et de bougies ont été déposées par la foule, alors que certaines personnes se recueillaient, pleuraient ou se prenaient dans les bras. Certains ont aussi déposé des peluches.

Dans le cortège, on retrouvait des familles et amis des victimes, notamment des jeunes de leur âge, émus aux larmes. Les forces d'intervention ont reçu des applaudissements nourris de toute la foule. Le bar, lui, est toujours protégé par des bâches.

Plusieurs membres du Conseil d'Etat valaisan ont participé à la marche, notamment le directeur de la Sécurité Stéphane Ganzer. La procureure générale Béatrice Pilloud a également été aperçue, visiblement très émue.

Le cortège, qui s'est déroulé sous le soleil mais par un froid glacial, était accompagné par la chanson «Hallelujah» de Léonard Cohen. Des «Ave Maria» ont aussi été chantés.

Les plus lus

Le résumé des faits connus ce dimanche
Un politicien UDC lucernois était présent à un mariage néonazi
Hôpital de Sion : des journalistes auraient tenté d’entrer dans les chambres
Une Camille Rast grandiose signe un week-end de folie !
Une foule immense rend hommage aux victimes à Crans-Montana