Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Au Giron du pied du Jura de Saint-Prex, les filles ont pour la première fois participé aux jeux du dimanche (image d’illustration). ats

Les points forts du jour

UKRAINE : Volodymyr Zelensky se rend ce lundi à Washington pour y rencontrer Donald Trump. Le président ukrainien sera accompagné par plusieurs dirigeants européens, dont Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, l'Allemand Friedrich Merz, le Britannique Keir Starmer, l'Italienne Giorgia Meloni, le président finlandais Alexander Stubb et le chef de l'Otan Mark Rutte. M. Trump n'a pas obtenu de cessez-le-feu de Vladimir Poutine lors du sommet vendredi en Alaska. Il prône désormais un accord de paix, une position défendue par Moscou.

LOGEMENT : Le comité interparti en faveur de la réforme de l'imposition de la propriété du logement lance ce lundi sa campagne en vue de la votation fédérale du 28 septembre. Sept conseillers nationaux du PLR, du Centre, de l'UDC et des Vert'libéraux viendront défendre le projet devant la presse. A leurs yeux, l'abolition de la valeur locative permettra plus de justice fiscale.

ECOLE : Les élèves d'une grande partie de la Suisse romande reprennent ce lundi le chemin de l'école. De Genève à l'arc jurassien, en passant par le canton de Vaud, les vacances d'été sont finies. La rentrée se fera sans téléphones portables dans plusieurs cantons.

CYCLISME : Swiss Cycling présente ce lundi la sélection suisse pour les championnats du monde de mountain bike, qui débutent le 30 août en Valais. Sept places au maximum sont disponibles par nation et par sexe. Au total, quelque 1500 athlètes sont attendus dans le Vieux Pays pour ces deux semaines de compétition. Ce sera la première fois que les huit disciplines du VTT – cross-country, descente, e-bike, enduro, e-enduro, marathon, pump track et short track – seront accueillies dans une seule région.

Vu dans la presse

ENSEIGNEMENT : En Suisse, les enseignants perçoivent des rémunérations très variables selon les cantons, selon une analyse du Blick. Premier de classe, Zurich offre un salaire maximal à ses maîtres de primaire de 152’569 francs par an. Bâle-Ville et Genève complètent le podium. À l’inverse, les enseignants les moins bien payés se trouvent à Obwald, Neuchâtel et Nidwald, avec environ 113’000 à 115’000 francs. Le salaire d’entrée se situe dans la plupart des cantons entre 79’000 et 85’000 francs, puis progresse chaque année. Les rythmes d’augmentation diffèrent également: à Genève, le salaire maximum est atteint après 21 ans, contre 27 à Zurich et 28 en Thurgovie.

GENEVE : À Lancy, une votation de novembre 2024 a conduit à l’interdiction de l’affichage commercial dans l’espace public, malgré une campagne très inégale en termes de moyens. L’association Bien vivre à Lancy, opposée à l’initiative, a bénéficié d’un soutien massif d’AWS Publicité extérieure Suisse, qui lui a versé plus de 73’000 francs, soit un budget 27 fois supérieur à celui du camp favorable au «zéro pub», écrit la Tribune de Genève. L’association a aussi profité d’emplacements gratuits offerts par APG-SGA, concessionnaire de l’affichage public à Lancy et membre d’AWS. Pour la gauche, ces financements déséquilibrent le débat et constituent une ingérence problématique d’acteurs privés dans une votation communale. Les autorités cantonales et communales jugent pour leur part que la convention d’affichage a été respectée juridiquement.

JEUNESSES CAMPAGNARDES : Au Giron du pied du Jura de Saint-Prex, les filles ont pour la première fois participé «pour de vrai» aux tournois de lutte et de tir à la corde du dimanche, jour phare jusque-là réservé aux garçons, rapporte 24 heures. Vingt-neuf lutteuses et onze équipes féminines de tir à la corde se sont affrontées. Le chef des sports du giron, Joël Moret, assume ce choix: «Normalement, nous n’avions pas le droit de les programmer le dimanche, mais nous avons négocié car elles ont aussi droit aux encouragements. J’espère que cela aidera à en faire des disciplines fédérées, même si certaines mentalités y sont opposées.» Le président de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes, Daniel Turin, parle d’un test et rappelle que «les intégrer définitivement n’est pas à l’ordre du jour».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024) : Décès de l'acteur franco-suisse Alain Delon, mythe du cinéma français ("Le Guépard», «La piscine», «Rocco et ses frères").

- Il y a 5 ans (2020) : Décès de l'acteur britannique Ben Cross à l'âge de 72 ans ("Les Chariots de feu», «Un Pont trop loin», «Chicago").

- Il y a 85 ans (1940) : Décès de Walter Chrysler, le fondateur du groupe automobile Chrysler. Il était né en 1875.

- Il y a 95 ans (1930) : Première apparition du chien Pluto dans un dessin animé de Mickey Mouse.

Le dicton du jour

«A la Sainte-Hélène, la noix est pleine et le cerneau se met dans l'eau.»