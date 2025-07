Les forces aériennes suisses participeront avec un avion de combat F/A-18 au traditionnel défilé aérien de la fête nationale française du 14 juillet à Paris. Une première pour la Suisse.

Un F/A-18 prendra part au défilé aérien de la fête nationale française le 14 juillet à Paris. C'est une première pour les forces aériennes suisses. (Photo : archives) ATS

Keystone-SDA ATS

L'invitation française montre la bonne coopération bilatérale entre les armées française et suisse, a fait savoir vendredi le Département de la défense (DDPS). Cela souligne non seulement la coopération militaire, mais aussi la confiance mutuelle dans les questions de politique de sécurité.

Le défilé aérien prévoit un survol des Champs-Élysées. Outre l'armée suisse, les forces aériennes allemandes, espagnoles et britanniques participent également au défilé avec un Eurofighter chacune, selon le communiqué.

Le F/A-18 non armé décollera de l'aérodrome militaire d'Emmen (LU) pour Paris et rentrera directement en Suisse centrale après le défilé et un ravitaillement en vol, écrit le DDPS. Un atterrissage sur place n'est pas prévu.