«Sacrifice supportable» Une hausse de la TVA nécessaire pour la défense, estime Pfister

ATS

23.2.2026 - 00:43

La hausse projetée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur de l'armée est une solution minimale pour la sécurité de la Suisse, estime le ministre suisse de la défense Martin Pfister. Il s'agit d'un «sacrifice notable, mais supportable» pour tous, ajoute-t-il.

L'armée suisse doit être rééquipée, estime Martin Pfister (archives).
L'armée suisse doit être rééquipée, estime Martin Pfister (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.02.2026, 00:43

23.02.2026, 08:20

«Nous parlons de 80 centimes pour un achat de 100 francs», déclare M. Pfister dans un entretien diffusé lundi par la Neue Zürcher Zeitung, soulignant que les autres pays européens investissent nettement plus dans la sécurité.

«Nous sommes actuellement trop peu équipés», fait remarquer l'élu centriste. Tout le monde en est conscient et il est temps d'agir, poursuit-il.

En cas de refus, la Suisse aura un problème, avertit le conseiller fédéral zougois: «Le plan B signifie moins de sécurité pour la Suisse. Nous prendrions un risque énorme».

Sondage pas favorable

Selon le Conseil fédéral, la Suisse aura besoin d'environ 31 milliards de francs à partir de 2028 pour renforcer sa sécurité. L'exécutif fédéral souhaite compenser ces dépenses supplémentaires par une augmentation de 0,8 point de pourcentage de la TVA, une hausse limitée à dix ans.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a été chargé de régler les détails d'ici à la fin mars. Le Parlement devrait ensuite se pencher sur la question l'hiver prochain. Le peuple et les cantons auront le dernier mot, une augmentation de la TVA nécessitant une modification de la constitution. Le vote est prévu en été 2027.

Dans un sondage publié il y a deux semaines par l'institut Sotomo, 76% des personnes interrogées se sont déclarées clairement ou plutôt opposées au projet.

