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Scolarité – GE Une initiative déposée à Genève pour une véritable école inclusive

ATS

7.4.2026 - 13:19

La Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et de leurs proches (fégaph) a déposé mardi son initiative pour une véritable inclusion scolaire des enfants avec handicap. Le texte a recueilli 5126 signatures, alors qu'il en faut 4214 pour aboutir.

A Genève, l'initiative "Tous ensemble à l'école", qui propose des solutions concrètes pour scolariser dans de bonnes conditions les élèves avec handicap, a été déposée mardi, munie de 5126 signatures.
A Genève, l'initiative "Tous ensemble à l'école", qui propose des solutions concrètes pour scolariser dans de bonnes conditions les élèves avec handicap, a été déposée mardi, munie de 5126 signatures.
ATS

Keystone-SDA

07.04.2026, 13:19

07.04.2026, 13:31

«C'est la première fois en Suisse qu'une initiative sur l'école inclusive aboutit», a relevé mardi le vice-président de la fégaph, Olivier Dufour, devant la presse. Le Conseil d'Etat doit toutefois encore se prononcer sur l'aboutissement et la validité du texte. L'initiative sera ensuite traitée au Grand Conseil et pourrait déboucher sur une votation populaire.

L'initiative législative «Tous ensemble à l'école!» demande au canton de mettre en oeuvre le droit à une éducation sans discrimination, ancré dans la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. Elle prend comme modèle l'organisation de l'enseignement spécialisé dans le Tessin. L'initiative prévoit un délai de dix ans pour planifier la transition.

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