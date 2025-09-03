La FeJuSpo, nouvelle structure qui vise à défendre les intérêts du sport dans le Jura, a lancé mercredi une initiative populaire demandant au canton de consacrer 1% de son budget au soutien du sport. Une démarche qui engendrerait d'importantes économies ailleurs, notamment dans la santé, défendent les initiants.

Les initiants veulent faire entrer le soutien au sport dans le débat public (photo prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

Inspirés par les initiatives du même genre lancées à Neuchâtel et dans le canton de Vaud, les membres de la FeJuSpo souhaitent faire bouger les lignes politiques dans le Jura en faveur du sport. Leur initiative doit permettre d'offrir un soutien accru aux entités et aux organisateurs de manifestations, de développer la pratique du sport, mais aussi d'entretenir et de réaliser des infrastructures.

Le texte, rédigé en termes généraux, n'ancre pas le pourcent pour le sport dans la Constitution. Son application et les mesures à prendre, s'il est accepté, seront donc de la compétence du Parlement et du Gouvernement, d'entente avec le comité d'initiative.

Dix millions par an

Aujourd'hui, le canton du Jura ne dépense pas un centime des recettes des impôts pour le sport, a dénoncé le co-président de la FeJuSpo et du comité d'initiative Serge Jubin, mercredi en conférence de presse. Il ne fait que redistribuer des subventions de la Loterie romande et de l'impôt sur les jeux d'argent. «C'est parfaitement légal, mais c'est au détriment du sport.» Un pourcent du budget annuel cantonal représente environ 10 millions de francs, ont souligné les initiants.

Investir dans le sport permet d'économiser ailleurs, ont-ils argumenté, alors que le canton du Jura connaît d'importantes difficultés financières. Ils ont cité une étude montrant que le manque d'activité physique coûte 2,5 milliards de francs par année en Suisse en frais de santé et réduit l'espérance de vie. Ramené au canton du Jura, le coût de l'inactivité est de 25 millions par an, ont-ils calculé.

Une autre étude, réalisée en France et également citée par les initiants, a montré qu'un euro investi dans le sport permettait d'économiser entre 13 et 17 euros de coûts pour la société.

Candidats questionnés

«Nous voulons aussi utiliser la campagne avant les élections cantonales du 19 octobre pour sensibiliser à l'importance du sport», a relancé Jacky Borruat, l'autre co-président de la FeJuSpo et du comité d'initiative. Les initiants vont questionner les plus de 400 candidats au Parlement et au Gouvernement sur leur rapport au sport et leur intention de soutenir la pratique sportive, avant de publier les résultats de ce sondage en fin de campagne.

Selon la FeJuSpo, «le soutien public au sport, à l'activité physique et en faveur d'infrastrucutres sportives est bien plus qu'un subventionnement des associations et clubs sportifs. C'est un véritable projet en faveur de la société jurassienne dans son ensemble.» Par ailleurs, c'est le sport au sens large qui doit être soutenu.

«Nous voulons un vrai projet»

Alors qu'ils ont un an pour récolter 2000 signatures, les initiants se sont fixés l'objectif ambitieux de 4000 paraphes en un mois, afin de pouvoir déposer leur texte d'ici la fin de l'année. «Mais nous ne sommes pas pressés, a précisé Serge Jubin. Nous voulons un vrai projet, pas juste un sucre qui nous calmerait.»