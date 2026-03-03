  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Internet Une initiative pour responsabiliser les géants du numérique

ATS

3.3.2026 - 09:15

Selon la Fondation Guido Fluri, le modèle économique des géants du numérique repose sur la captation maximale de l’attention, sans responsabilité équivalente quant aux risques générés (image d'illustration).
Selon la Fondation Guido Fluri, le modèle économique des géants du numérique repose sur la captation maximale de l’attention, sans responsabilité équivalente quant aux risques générés (image d'illustration).
ATS

La Fondation Guido Fluri veut sanctionner les entreprises technologiques qui manqueraient à leur devoir de diligence. Elle a lancé mardi une initiative pour responsabiliser les plateformes numériques, les moteurs de recherche et l’intelligence artificielle (IA).

Keystone-SDA

03.03.2026, 09:15

Avec son «Initiative Internet», la Fondation Guido Fluri demande notamment que les entreprises désignent un représentant légal en Suisse. Le texte envisage la possibilité de sanctions financières et, en dernier recours, des restrictions d’accès aux plateformes concernées, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le Conseil fédéral a présenté en octobre une nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche pour «renforcer les droits des utilisateurs et contraindre les plateformes à plus d'équité et de transparence».

Le comité d'initiative juge le projet «insuffisant» et souhaite un cadre constitutionnel «plus ambitieux». Le texte souhaite aussi intégrer l'IA générative dans ce champ des obligations.

Les plus lus

«À 60 ans, j'ai appris que mon père n'était pas mon vrai père»
Les Suisses vont-ils sentir la guerre dans leur porte-monnaie ?
«C'est très triste de voir...» - Trump tacle le Royaume-Uni