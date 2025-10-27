  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lausanne Une jeune cheffe d'orchestre prend les rênes du Sinfonietta

ATS

27.10.2025 - 08:00

Lucie Leguay sera la nouvelle directrice musicale du Sinfonietta de Lausanne dès la saison 2026/27. La cheffe française de 35 ans, diplômée de la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU), a multiplié les collaborations avec différents orchestres. En 2023, elle a remporté une Victoire de la musique classique dans la catégorie «révélation chef d'orchestre».

Lucie Leguay a obtenu un master de direction d'orchestre à la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) (archives).
Lucie Leguay a obtenu un master de direction d'orchestre à la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.10.2025, 08:00

27.10.2025, 08:05

La jeune cheffe incarne «une génération d'artistes à l'aise entre traditions et explorations». Le Sinfonietta de Lausanne se réjouit d'entamer un nouveau chapitre de son histoire en l'accueillant pour trois saisons, explique-t-il dans un communiqué.

La Fondation Sinfonietta de Lausanne salue «son approche ouverte, son énergie communicative et sa sensibilité musicale». Ces qualités s'accordent avec la vision de l'orchestre, qui veut décloisonner le répertoire, rapprocher les publics et encourager la découverte.

Paris. Chefs-d’œuvre de Magritte et Modigliani bientôt aux enchères

ParisChefs-d’œuvre de Magritte et Modigliani bientôt aux enchères

Lucie Leguay a travaillé comme cheffe invitée avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre Symphonique de Montréal, le Royal Stockholm Philharmonic, le Konzerthaus Berlin ou encore le BBC Philharmonic Orchestra. Elle défend aussi la création contemporaine aux côtés de compositeurs comme Peter Eötvös, Kaija Saariaho ou Heinz Holliger.

La cheffe succède à David Reiland qui a effectué trois mandats et achève cette saison «une intense collaboration avec l'orchestre», rappelle le communiqué. Le Belge dirigera encore deux concerts: l'un le 29 janvier aux côtés de Marina Viotti puis le 28 mai aux côtés de Felix Froschhammer pour un «grand bouquet final».

Les plus lus

Recrudescence des cambriolages : la Suisse romande en première ligne
«Presque surnaturel» - Un record et un constat glaçant à Bâle
Trump exclut de recourir à la vice-présidence pour rester au pouvoir
Katy Perry et Justin Trudeau officialisent leur histoire d'amour
Missile à propulsion nucléaire : Trump fustige un essai «inapproprié» de Moscou
Deux appareils militaires américains s’écrasent en mer de Chine méridionale