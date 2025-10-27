Lucie Leguay sera la nouvelle directrice musicale du Sinfonietta de Lausanne dès la saison 2026/27. La cheffe française de 35 ans, diplômée de la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU), a multiplié les collaborations avec différents orchestres. En 2023, elle a remporté une Victoire de la musique classique dans la catégorie «révélation chef d'orchestre».

Lucie Leguay a obtenu un master de direction d'orchestre à la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La jeune cheffe incarne «une génération d'artistes à l'aise entre traditions et explorations». Le Sinfonietta de Lausanne se réjouit d'entamer un nouveau chapitre de son histoire en l'accueillant pour trois saisons, explique-t-il dans un communiqué.

La Fondation Sinfonietta de Lausanne salue «son approche ouverte, son énergie communicative et sa sensibilité musicale». Ces qualités s'accordent avec la vision de l'orchestre, qui veut décloisonner le répertoire, rapprocher les publics et encourager la découverte.

Lucie Leguay a travaillé comme cheffe invitée avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre Symphonique de Montréal, le Royal Stockholm Philharmonic, le Konzerthaus Berlin ou encore le BBC Philharmonic Orchestra. Elle défend aussi la création contemporaine aux côtés de compositeurs comme Peter Eötvös, Kaija Saariaho ou Heinz Holliger.

La cheffe succède à David Reiland qui a effectué trois mandats et achève cette saison «une intense collaboration avec l'orchestre», rappelle le communiqué. Le Belge dirigera encore deux concerts: l'un le 29 janvier aux côtés de Marina Viotti puis le 28 mai aux côtés de Felix Froschhammer pour un «grand bouquet final».