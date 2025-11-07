  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le 17 novembre À Sion, une journée pour mieux comprendre la prématurité

ATS

7.11.2025 - 08:01

Le Secteur de néonatologie de l'hôpital de Sion s'ouvre au public le lundi 17 novembre, dans le cadre de la Journée mondiale de la prématurité, qui sensibilise sur la naissance avant terme. Au programme: échanges avec des professionnels, témoignages de parents touchés et ateliers interactifs.

La Journée mondiale de la prématurité a lieu chaque année le 17 novembre. Plusieurs hôpitaux mettent en place un programme spécial pour l'occasion. (image d'illustration)
La Journée mondiale de la prématurité a lieu chaque année le 17 novembre. Plusieurs hôpitaux mettent en place un programme spécial pour l'occasion. (image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

07.11.2025, 08:01

07.11.2025, 08:16

«Chaque année, plusieurs centaines de bébés bénéficient de cette prise en charge spécialisée en Valais, rappelle l'Hôpital du Valais dans un communiqué. Derrière chaque incubateur, il y a une histoire, une famille, et une équipe mobilisée pour donner à ces enfants le meilleur départ possible.»

La néonatologie accueille les nouveau-nés qui nécessitent des soins particuliers. Il peut s'agir de bébés prématurés, pris en charge dès 32 semaines de grossesse, ainsi que de bébés nécessitant une surveillance particulière. Dans ce secteur, sous-spécialité de la pédiatrie, se mobilisent médecins, infirmières spécialisées, physiothérapeutes, psychologues et une assistante sociale.

Entre recyclage et construction. L'Association vaudoise des graviers et déchets fête ses 20 ans

Entre recyclage et constructionL'Association vaudoise des graviers et déchets fête ses 20 ans

Pour (re)découvrir ce monde où «la famille reste au coeur des soins», rendez-vous dans le hall principal de l'hôpital de Sion le 17 novembre entre 14h et 17h. Aucune inscription préalable n'est nécessaire.

A noter que d'autres hôpitaux romands – à l'image des HUG ou du CHUV, avec lequel la néonatologie de l'hôpital de Sion collabore d'ailleurs étroitement – élaborent un programme spécial dans le cadre de la Journée mondiale de la prématurité.

Les plus lus

Stupeur dans le Bureau ovale ! Un homme s’écroule sous les yeux de Trump
Un homme décède en tombant de son balcon au 6ᵉ étage
Mort d’un enfant de huit ans : l'ex-petite amie du père aurait commis l’irréparable
Et si Nicolas Sarkozy revoyait la lumière tout prochainement ?
Accident mortel à Ferney-Voltaire : une septuagénaire suisse fauche un homme et son chien
L’extrême droite crible le nouveau maire de New York de fausses accusations