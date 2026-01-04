Une journée de deuil national pour les victimes de Crans-Montana

Une journée de deuil national sera organisée vendredi en mémoire des victimes de l'incendie de Crans-Montana, a annoncé Guy Parmelin dans la presse dominicale. Les cloches des églises sonneront à 14h00, au moment où une cérémonie funèbre débutera dans la station.

Des policiers inspectent la zone où un incendie d'origine inconnue s'est déclaré au bar-salon Le Constellation, faisant plusieurs morts et blessés, pendant les célébrations du Nouvel An, à Crans-Montana, en Suisse, le jeudi 1er janvier 2026 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une minute de silence est prévue au même moment. «Dans ce moment d'unité, chaque personne en Suisse pourra penser personnellement aux victimes de la catastrophe», explique le président de la Confédération dans des interviews au Sonntagsblick et à la Sonntagszeitung.

Le Vaudois participera à la cérémonie de Crans-Montana, avec une délégation du Conseil fédéral et des autorités valaisannes, a-t-il précisé à la Sonntagszeitung. M. Parmelin ne sait pas encore quelles délégations étrangères seront présentes.

«Impossible de faire face seul»

Après l'incendie, de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement étrangers l'ont personnellement appelé pour lui proposer un soutien concret, notamment l'envoi de spécialistes médicaux. «Il est clair qu'un pays ne peut pas faire face seul à une telle situation d'urgence», a-t-il dit. La Confédération a donc demandé de l'aide au niveau international.

L'Union européenne dispose d'un mécanisme en cas de catastrophe qui permet de coordonner l'aide des Vingt-Sept en cas de grosses catastrophes dans les pays membres et certains pays tiers. Des victimes de Crans-Montana peuvent être transférés jusqu'à dimanche dans des cliniques spécialisées dans différents pays de l'UE. Ce qui leur permet la meilleure prise en charge, explique M. Parmelin.

Le traitement pourrait durer des mois, ajoute le président de la Confédération, parlant d'une «course contre la montre». Les autorités valaisannes avaient annoncé vendredi qu'une cinquantaine de patients au total seraient transférés à l'étranger, soulignant que les pays voisins, mais aussi d'autres Etats comme la Belgique, avaient proposé leur aide.

Enquête rapide

Dans les interviews, M. Parmelin exprime une nouvelle fois toute sa sympathie et ses profondes condoléances aux familles touchées par la catastrophe. Cette «tragédie humaine d’une ampleur inédite» appelait «un geste de soutien et de solidarité», avec la mise en berne durant cinq jours des drapeaux au Palais fédéral. Plusieurs villes et cantons ont fait de même.

Pendant ce temps, la justice poursuit son travail pour préciser les causes et les responsabilités du drame. «Tout devons tout clarifier, et cela aussi vite et aussi minutieusement que possible», nous le devons aux victimes et à leurs proches, assure le ministre de l'économie.

Dans le Sonntagsblick, il se dit conscient que l'incertitude est extrêmement lourde pour les familles des victimes.

Trop tôt pour prendre des mesures

Guy Parmelin affirme que «nous déterminerons, avec les autorités cantonales et communales, quelles mesures prendre pour qu’une telle catastrophe ne se reproduise pas». Mais il est trop tôt pour dire lesquelles.

Il faut d'abord examiner la situation en profondeur. «N’oublions pas: ce qui s’est passé à Crans-Montana peut arriver partout», avertit-il.