La commune, la police et la direction cantonale des routes organisent samedi une journée de prévention au Vallon à St-Cergue et lancent une opération sur la Route blanche, lieu de multiples accidents. Des coeurs orange, avec l'inscription «La vie est un long col tranquille», apparaîtront aux endroits où se sont produits des accidents graves entre 2019 et 2023.

En 2024, la police a enregistré deux accidents mortels, qui ont coûté la vie à trois motards. Les autorités souhaitent sensibiliser les motards et les autres usagers aux bons comportements sur la route tout en les encourageant à pratiquer une conduite adaptée aux conditions afin de diminuer les risques d'accidents.

La journée de prévention, organisée à l'occasion des 10 ans d’activités du SDIS Nyon-Dôle, se veut conviviale «avec un programme riche et varié pour petits et grands», explique jeudi un communiqué. Différents partenaires seront présents, comme l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA), la section des jeunes sapeurs-pompiers de la Dôle et Ambulance Service, notamment.

Le public aura l'occasion de découvrir les gestes qui peuvent sauver une vie grâce à un atelier animé par des professionnels. Les intéressés pourront s'entraîner à manier des extincteurs. Au menu également la simulation d'un accident, des démonstrations avec la voiture tonneau et les bonnes pratiques à vélo.

