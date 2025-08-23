La communauté queer a réclamé sa reconnaissance samedi à Lucerne, à l'occasion de la Pride de Suisse centrale. Après un festival dans l'après-midi, entre 1500 et 2000 personnes ont défilé dans la ville en soirée. Le terme queer désigne les orientations non-hétérosexuelles.

Plusieurs centaines de participantes et participants manifestent lors d’une marche à l’occasion de la Pride de Suisse centrale (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le maire de Lucerne Beat Züsli (PS) a prononcé un discours. La quatrième Pride de Suisse centrale était placée sous la devise «Dans quel monde aimerais-tu vivre?» L'événement était organisé par l'association Pride Zentralschweiz, qui se dit indépendante de tout parti politique et de toute confession.