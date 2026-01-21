  1. Clients Privés
Sondage Une légère majorité favorable à une baisse de la redevance SSR

ATS

21.1.2026 - 06:00

Les Suisses semblent favorables à une réduction de moitié de la redevance SSR, selon un sondage avant les votations du 8 mars. Ils diraient aussi oui à l'imposition individuelle et aux deux textes sur l'argent liquide alors que le fond pour le climat serait rejeté.

Selon un sondage, les Suisses sont très légèrement favorables à une réduction de la redevance. Le texte sera soumis au peuple le 8 mars (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.01.2026, 06:00

21.01.2026, 06:16

Selon un sondage publié mercredi par «20 Minuten» et Tamedia, 50% des votants se disent favorables à une réduction à 200 francs de la redevance, alors que 48% s'y opposent.

L'introduction de l'imposition individuelle est actuellement soutenue par une nette majorité des électeurs (64 %), tandis que l'initiative sur l'argent liquide est soutenue par 62% des votants. Ces derniers sont aussi favorables au contre-projet du texte (58%).

Enfin, l'initiative sur le fonds pour le climat est clairement rejetée avec 59% de voix défavorables.

Le sondage a été réalisé les 14 et 15 janvier par l'institut Leewas. Les résultats sont basés sur 16'198 réponses des participants au sondage (12'088 en Suisse alémanique, 3759 en Suisse romande et 351 au Tessin).

