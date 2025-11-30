  1. Clients Privés
«Pathétique et irrespectueux» «Pourquoi vous plaignez-vous?» : une lettre anonyme choque les habitants de Blatten

Sven Ziegler

30.11.2025

Dans le village valaisan de montagne de Blatten, des lettres anonymes sèment l’effroi. Plusieurs habitants ont reçu un message les rendant, de manière détournée, partiellement responsables de l’éboulement. L’origine de ces courriers demeure totalement inconnue.

Les habitants de Blatten ont reçu une lettre anonyme, sur laquelle est écrit: «Pourquoi vous plaignez-vous de vos maisons perdues?», suivie des résultats du vote sur la loi CO2.
Les habitants de Blatten ont reçu une lettre anonyme, sur laquelle est écrit: «Pourquoi vous plaignez-vous de vos maisons perdues?», suivie des résultats du vote sur la loi CO2.
Bildmontage / Keystone / Leserreporter

Sven Ziegler

30.11.2025, 08:23

30.11.2025, 11:01

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Des enveloppes A4 anonymes ont circulé à Blatten (VS), accusant les habitants d’être responsables de l’éboulement.
  • Aucun expéditeur n’est indiqué, et la lettre fait référence au vote CO₂ du village.
  • Les destinataires, sous le choc, dénoncent une attaque irrespectueuse contre un village déjà profondément éprouvé.
Montre plus

À Blatten, déjà éprouvée par la catastrophe, une enveloppe A4 anonyme provoque de nouvelles secousses. Samedi, plusieurs habitants ont découvert dans leur courrier une lettre les rendant indirectement responsables de la catastrophe survenue cet été.

Sur le feuillet, dont a notamment rendu compte le «Walliser Bote», on peut lire en grandes lettres: «Pourquoi vous plaignez-vous de vos maisons perdues?» Juste en dessous figure le résultat de la votation sur la loi CO₂ de 2021, rejetée à Blatten par 60 % de non. À côté du texte apparaît un revolver, accompagné de l’inscription énigmatique: «by: the AMOC runs amok and the lost climate roulette».

Un hôtel pour Noël. À Blatten, on attend les touristes de manière «prudemment optimiste»

Un hôtel pour NoëlÀ Blatten, on attend les touristes de manière «prudemment optimiste»

L’allusion à l’AMOC — le courant de circulation méridienne de l’Atlantique, auquel appartient le Gulf Stream — laisse entendre que l’auteur établit un lien entre les crises climatiques, les décisions politiques et la catastrophe dans la vallée. Pour de nombreux habitants du village, le message est sans équivoque : ils seraient eux-mêmes responsables du drame.

Un expéditeur inconnu

Pour les personnes concernées, comme Eva Ritler, qui a subi de lourdes pertes lors de l’éboulement, cette lettre est une véritable gifle. «C’est tout simplement pathétique et irrespectueux», confie-t-elle au «Walliser Bote». Elle n’avait jamais reçu de message similaire auparavant, et c’est justement maintenant que de tels mots frappent de plein fouet. «Nous traversons tous des moments extrêmement difficiles. La plupart d’entre nous ont tout perdu. Ce genre de nouvelles pèse encore davantage sur le moral.»

Valais. A Blatten, la neige recouvre les traces de la catastrophe

ValaisA Blatten, la neige recouvre les traces de la catastrophe

Ritler se dit profondément affectée: «C’est tout simplement pathétique et irrespectueux», déclare-t-elle. La lettre a également provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes se disent stupéfaits par le ton et le moment du message. Certains qualifient la lettre de «malsaine» ou de «cynique», tandis que d’autres adressent des mots d’encouragement à Blatten, rappelant qu’après la catastrophe, le village a besoin de solidarité plutôt que de reproches.

L’identité de l’auteur ou du distributeur de la lettre reste totalement inconnue. Aucun expéditeur n’est indiqué, et Ritler ignore comment réagir. On ne sait pas si une plainte sera déposée contre X; les responsables de la commune n’étaient pas joignables pour donner leur position.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

