Payer les primes maladie? «Facile!» disent deux tiers des Suisses

Environ deux tiers des ménages suisses n'ont aucune difficulté à régler leurs primes, selon un sondage de Comparis. Toutefois, les Romands et les Tessinois souffrent davantage face à cette augmentation que les Alémaniques.

Au total, 16% des personnes interrogées ont déclaré avoir régulièrement des difficultés à payer leurs primes. En Suisse romande, ce chiffre atteint même 21%. KEYSTONE

En Suisse romande, 51% des personnes interrogées ont déclaré pouvoir payer leurs primes sans difficulté, contre 40% au Tessin. En Suisse alémanique, ce chiffre monte à 63% des ménages. Les assurés de Suisse romande et du Tessin ont davantage souffert des primes, car elles y sont plus élevées et les modèles d'épargne sont moins fréquemment utilisés, indique jeudi Comparis.

Au total, 16% des personnes interrogées ont déclaré avoir régulièrement des difficultés à payer leurs primes. En Suisse romande, ce chiffre atteint même 21%. Les individus dont les revenus sont les plus faibles (jusqu'à 4000 francs, soit 29%) sont aussi particulièrement touchés.

L'âge a également joué un rôle: parmi les plus de 55 ans, 64% pouvaient payer leurs primes sans difficulté, contre 55% chez les 18-35 ans. Le sondage a été réalisé en décembre 2025 par l'institut Innofact auprès de 1039 personnes dans toute la Suisse.