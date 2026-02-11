Payer les primes maladie? «Facile!» disent deux tiers des Suisses

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Romands et Tessinois à la peine Payer les primes maladie? «Facile!» disent deux tiers des Suisses

ATS

12.2.2026 - 00:45

Environ deux tiers des ménages suisses n'ont aucune difficulté à régler leurs primes, selon un sondage de Comparis. Toutefois, les Romands et les Tessinois souffrent davantage face à cette augmentation que les Alémaniques.

Au total, 16% des personnes interrogées ont déclaré avoir régulièrement des difficultés à payer leurs primes. En Suisse romande, ce chiffre atteint même 21%.
Au total, 16% des personnes interrogées ont déclaré avoir régulièrement des difficultés à payer leurs primes. En Suisse romande, ce chiffre atteint même 21%.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.02.2026, 00:45

En Suisse romande, 51% des personnes interrogées ont déclaré pouvoir payer leurs primes sans difficulté, contre 40% au Tessin. En Suisse alémanique, ce chiffre monte à 63% des ménages. Les assurés de Suisse romande et du Tessin ont davantage souffert des primes, car elles y sont plus élevées et les modèles d'épargne sont moins fréquemment utilisés, indique jeudi Comparis.

Au total, 16% des personnes interrogées ont déclaré avoir régulièrement des difficultés à payer leurs primes. En Suisse romande, ce chiffre atteint même 21%. Les individus dont les revenus sont les plus faibles (jusqu'à 4000 francs, soit 29%) sont aussi particulièrement touchés.

L'âge a également joué un rôle: parmi les plus de 55 ans, 64% pouvaient payer leurs primes sans difficulté, contre 55% chez les 18-35 ans. Le sondage a été réalisé en décembre 2025 par l'institut Innofact auprès de 1039 personnes dans toute la Suisse.

Les plus lus

Payer les primes maladie? «Facile!» disent deux tiers des Suisses
Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»
Crans-Montana: des images inédites montrent le bar ravagé par le feu
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
«Ma mère m'est apparue en rêve, me disant de m'enfuir»
Le tueur des mosquées de Christchurch fait appel de sa condamnation