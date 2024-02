Le dépôt en couches profondes pour déchets nucléaires qui doit être construit à Stadel (ZH) est bien accepté par la population, selon un sondage de la Nagra: 66% des personnes interrogées en Suisse ont déclaré ne pas être opposées à un dépôt près de leur domicile.

Le sondage présenté mardi à Stadel a été réalisé par gfs.bern pour la Société coopérative nationale pour le stockage de déchets radioactifs (Nagra). Sur les 1006 personnes interrogées dans l'ensemble du pays, 60% estiment que la région choisie pour le dépôt dans le canton de Zurich «mérite la solidarité» de la Suisse.

Plus de 70 % des sondés estiment que la région choisie dans l'Unterland zurichois a droit à une compensation financière, tant qu'elle n'est pas «exagérée». Ca montre que la majorité de la population suisse reconnaît la contribution de la région à la résolution d'un problème d'importance nationale, selon la Nagra.

Transparence et informations

Dans la région directement concernée par le dépôt, 800 personnes ont été interrogées. Selon le sondage, 17% se sentent trop peu prises au sérieux par les autorités. Elles demandent plus de transparence et davantage d'informations. C'est pourquoi la Nagra a décidé d'ouvrir un bureau sur place pour améliorer les échanges avec la population.

Les habitants de la région sont préoccupés par les conséquences financières possibles de la présence du dépôt: 53% craignent une baisse de la valeur des biens immobiliers. Ils sont aussi inquiets pour l'attractivité de la région une fois le dépôt construit.

Le sondage montre également qu'une grande partie de la population (73%) s'attend à des tensions sociales. Des troubles pourraient survenir (68%) en raison de protestations. La présence du dépôt pourrait aussi avoir des conséquences positives, comme l'augmentation des revenus pour les communes (84%) et la création de nouveaux emplois (79%).

Déchets suisses à stocker en Suisse

Selon le sondage, il y a presque unanimité (90%) pour dire que la Suisse doit stocker dans le pays les déchets nucléaires qu'elle produit. Selon 71% des personnes interrogées, il est possible de trouver une solution technique au problème des déchets.

Le nord du Lägern, sur le territoire de la commune de Stadel, a été choisi en septembre 2022 pour y construire un dépôt en couches profondes pour entreposer les déchets radioactifs. Selon la Nagra, c'est «le site le plus sûr» et «avec les plus grandes réserves de sécurité».

Argile à Opalinus

Sur les trois derniers sites évalués par la Nagra, le nord du Lägern dispose de la couche d'argile à Opalinus la plus ancienne et la plus épaisse. Ce site avait d'abord été écarté, car il existait des doutes sur la qualité des roches entre la surface et les argiles à Opalinus. Des examens complémentaires exigés par le Conseil fédéral ont permis d'écarter les doutes sur la qualité des roches.

La Nagra va soumettre à la Confédération une demande d'autorisation générale pour le dépôt en profondeur. Le Conseil fédéral et le Parlement devront ensuite se prononcer aux environs de 2029. Un référendum pourrait être lancé. Les citoyens auront alors le dernier mot. Les coûts du stockage final sont estimés à environ 20 milliards de francs.

