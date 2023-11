La conseillère d'Etat fribourgeoise Sylvie Bonvin-Sansonnens se met en retrait de sa fonction pour raison de santé. La ministre de la formation et des affaires culturelles doit se faire soigner pour une maladie «probablement oncologique en cours d’investigation».

La conseillère d'Etat fribourgeoise Sylvie Bonvin-Sansonnens sera absente environ trois mois pour raison de santé (archives). ATS

La magistrate verte, élue il y a deux ans, en a fait l'annonce mardi à ses collègues à l'occasion de leur séance hebdomadaire, a indiqué jeudi l'Etat de Fribourg. Elle se voit contrainte de renoncer temporairement à ses engagements, précise le communiqué. A ce stade, la durée de son absence est estimée à environ trois mois.

Didier Castella suppléant

Conformément à ce qui a été convenu au début de la législature en vertu de la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration, la suppléance sera assurée par son collègue Didier Castella. Ce dernier, avec l’appui du secrétariat général de Sylvie Bonvin-Sansonnens, a pris les dispositions requises.

Président du Conseil d'Etat jusqu'à fin 2023, Didier Castella assurera ainsi la continuité de la fonction et l’intérim des activités liées au mandat de Sylvie Bonvin Sansonnens et de sa Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC). L'exécutif cantonal lui témoigne de tout son soutien.

Pas une situation isolée

La situation de Sylvie Bonvin-Sansonnnens ne constitue pas un cas isolé ces dernières semaines. Dans le canton de Vaud, la conseillère d'Etat Nuria Gorrite, 53 ans, a été diagnostiquée d'un carcinome du sein lors d'un contrôle de routine. L'élue PS a été opérée à la mi-octobre et suit un traitement de radiothérapie durant un mois.

Dans le canton de Neuchâtel, le conseiller communal de La Chaux-de-Fonds Théo Huguenin-Elie avait annoncé le même jour que Nuria Gorrite, soit le 28 septembre, devoir se mettre en retrait «temporaire et partiel» pour raison de santé. Le magistrat socialiste, né en 1973, souffre également d'un cancer.

lp, ats