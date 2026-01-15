Une mission militaire européenne a démarré jeudi au Groenland, territoire autonome danois convoité par Donald Trump, au lendemain d'une rencontre à Washington où le Danemark a acté son «désaccord fondamental» avec les Etats-Unis.

Le Danemark a annoncé renforcer sa présence militaire au Groenland. En photo, un vaisseau de la marine royale danoise au large de Nuuk. ATS

Keystone-SDA ATS

Traditionnel allié des Américains au sein de l'Otan, le Danemark a annoncé renforcer sa présence militaire au Groenland, en réponse aux critiques américaines sur son manque d'engagement dans l'île arctique mais également en réaction à la volonté réitérée du président américain de s'en emparer. Deux avions de transport de troupe danois ont atterri dès mercredi sur le territoire.

Dans la foulée, la France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège, rejoints par les Pays-Bas, la Finlande et le Royaume-Uni, ont annoncé l'envoi de personnel militaire pour une mission de reconnaissance qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice danois «Arctic Endurance» organisé avec des alliés de l'Otan.

Ces renforts militaires européens de taille modeste – 13 pour l'Allemagne par exemple, un militaire pour les Pays-Bas et le Royaume-Uni – doivent préparer la participation de ces armées à de futurs exercices dans l'Arctique, expliquent des sources de défense de plusieurs pays.

«La France et les Européens doivent continuer partout où leurs intérêts sont menacés d'être là, sans escalade, mais intraitables sur le respect de la souveraineté territoriale», a dit le président français lors de ses voeux aux Armées sur la base aérienne d'Istres, estimant que c'était le rôle de la France «d'être aux côtés d'un État souverain pour protéger son territoire».

Paris va y dépêcher dans les prochains jours, au-delà d'une première équipe de militaires déjà sur place, de nouveaux «moyens terrestres, aériens et maritimes».

Au lendemain de la rencontre entre le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen, celle du Groenland Vivian Motzfeldt et des dirigeants américains à la Maison Blanche, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a acté l'existence d'un «désaccord fondamental» avec les États-Unis sur l'avenir du territoire arctique.

«L'ambition américaine de prendre le contrôle du Groenland reste intacte», a-t-elle estimé. «Il s'agit bien sûr d'une situation grave et nous poursuivons donc nos efforts pour empêcher que ce scénario ne se réalise».

«Effrayant»

Mette Frederiksen a «salué» l'envoi de troupes européennes pour participer à des «exercices communs au Groenland et dans ses environs». «Il existe un consensus au sein de l'OTAN sur le fait qu'une présence renforcée dans l'Arctique est essentielle pour la sécurité européenne et nord-américaine», ajoute Mme Frederiksen. Son ministre de la Défense Troels Lund Poulsen a annoncé qu'un plan était en élaboration pour instaurer une présence plus importante et permanente en 2026.

Au contraire, la diplomatie russe a fait part de sa «sérieuse inquiétude» après l'envoi de troupes provenant de pays de l'Otan. A Nuuk, où des drapeaux groenlandais ont fleuri devant les devantures des boutiques et aux fenêtres des habitations, l'issue de la rencontre entre Danois, Groenlandais et Américains laissait les habitants partagés entre angoisse et espoir de voir la situation s'améliorer.

C'est très effrayant parce que c'est quelque chose d'énorme», a commenté Vera Stidsen, une enseignante de 51 ans rencontrée à la sortie d'un supermarché de Nuuk, la capitale groenlandaise. «J'espère qu'à l'avenir nous pourrons continuer à vivre comme nous l'avons fait jusqu'à présent: en paix et sans être dérangés», a-t-elle dit à l'AFP.

Danois, Groenlandais et Américains ont annoncé la mise en place d'un «groupe de travail de haut niveau» pour tenter d'aller de l'avant malgré les divergences, a dit M. Løkke Rasmussen à Washington.

«Le Groenland souhaite coopérer, mais sur la base de valeurs fondamentales telles que la démocratie et le respect», a fait valoir de son côté le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen, pour qui «le dialogue et la diplomatie sont la bonne voie à suivre».

«Pas de navire chinois»

Donald Trump, qui assure entretenir de bonnes relations avec le Danemark, répète que les États-Unis ont besoin du Groenland pour sa sécurité nationale, pour contenir les avancées de la Russie et de la Chine en Arctique, et n'écarte pas un recours à la force pour s'en emparer.

«Je pense qu'une solution sera trouvée», a déclaré Donald Trump à l'issue de la réunion de mercredi, à laquelle il n'a pas participé. Il n'y a ni navires ni investissements «massifs» chinois au Groenland, a répliqué M. Løkke Rasmussen devant la presse danoise.

Pour démonter son engagement, Copenhague avait rappelé avoir investi près de 90 milliards de couronnes (12 milliards d'euros) pour renforcer la défense de l'Arctique.