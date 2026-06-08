Dès le mois de juillet, les seniors vaudois disposeront d'une nouvelle aide financière destinée à des adaptations de logement afin de permettre leur maintien à domicile le plus longtemps possible, en diminuant notamment les risques de chute et d'hospitalisation.

Tant les propriétaires que les locataires pourront bénéficier de cette nouvelle aide financière (image prétexte). ATS

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Le montant alloué, utilisable en une ou plusieurs fois, peut atteindre 3000 francs pour une personne seule ou 6000 francs pour un couple. La mesure vise autant les propriétaires que les locataires.

«Adapter son logement ne signifie pas forcément entreprendre de lourds travaux de rénovation. Des solutions simples et efficaces existent pour chaque pièce», souligne l'Etat de Vaud lundi dans un communiqué. Il peut s'agir d'installer une barre d'appui près de la douche, d'équiper la cuisine d'étagères escamotables ou encore d'aplanir les seuils entre les pièces, indique-t-il.

L'aide à l'adaptation du logement (ALO) concerne toute personne bénéficiant d’une rente AVS ou d’une rente de vieillesse étrangère et résidant dans son logement principal dans le canton de Vaud. Elle n'est pas soumise à des conditions de revenu ou de fortune. Une évaluation à domicile réalisée par un ergothérapeute attestant de la pertinence des travaux est toutefois nécessaire, tout comme l'aval du propriétaire dans le cas d'un logement loué.

Economies en vue

Le budget pour l'ALO est de 1,5 million de francs en 2026. Il est prévu qu’il augmente progressivement jusqu’en 2028. «Le renforcement de la politique d’accompagnement à domicile repousse l’entrée en institution, ce qui induit des économies annuelles pour le Canton et les Communes qui compensent les dépenses consenties», relève l'Etat de Vaud. Il précise que repousser de 6 mois une entrée en établissement médicosocial permet une économie d'environ 13'800 francs.