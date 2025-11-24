  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Société Une nouvelle coalition romande pour dire non au racisme

ATS

24.11.2025 - 13:05

Une nouvelle coalition romande pour dire non au racisme - Gallery
Une nouvelle coalition romande pour dire non au racisme - Gallery. Dans le canton de Vaud, les noms de Mike, Lamin, Hervé et Nzoy sont régulièrement évoqués lors de manifestations contre les violences policières, comme ici en 2023 à Lausanne (archives).

Dans le canton de Vaud, les noms de Mike, Lamin, Hervé et Nzoy sont régulièrement évoqués lors de manifestations contre les violences policières, comme ici en 2023 à Lausanne (archives).

Photo: ATS

Une nouvelle coalition romande pour dire non au racisme - Gallery. Le collectif "Justice for Mike" a notamment rejoint la Coalition romande antiraciste (illustration).

Le collectif "Justice for Mike" a notamment rejoint la Coalition romande antiraciste (illustration).

Photo: ATS

Une nouvelle coalition romande pour dire non au racisme - Gallery. Les revendications prioritaires de la Coalition romande antiraciste portent principalement sur la lutte contre les violences policières (illustration).

Les revendications prioritaires de la Coalition romande antiraciste portent principalement sur la lutte contre les violences policières (illustration).

Photo: ATS

Une nouvelle coalition romande pour dire non au racisme - Gallery
Une nouvelle coalition romande pour dire non au racisme - Gallery. Dans le canton de Vaud, les noms de Mike, Lamin, Hervé et Nzoy sont régulièrement évoqués lors de manifestations contre les violences policières, comme ici en 2023 à Lausanne (archives).

Dans le canton de Vaud, les noms de Mike, Lamin, Hervé et Nzoy sont régulièrement évoqués lors de manifestations contre les violences policières, comme ici en 2023 à Lausanne (archives).

Photo: ATS

Une nouvelle coalition romande pour dire non au racisme - Gallery. Le collectif "Justice for Mike" a notamment rejoint la Coalition romande antiraciste (illustration).

Le collectif "Justice for Mike" a notamment rejoint la Coalition romande antiraciste (illustration).

Photo: ATS

Une nouvelle coalition romande pour dire non au racisme - Gallery. Les revendications prioritaires de la Coalition romande antiraciste portent principalement sur la lutte contre les violences policières (illustration).

Les revendications prioritaires de la Coalition romande antiraciste portent principalement sur la lutte contre les violences policières (illustration).

Photo: ATS

Une nouvelle alliance destinée à combattre le racisme sous toutes ses formes a vu le jour en terres romandes. Baptisée Coalition romande antiraciste (CORA), elle a fait part lundi de ses revendications prioritaires, portant majoritairement sur les violences policières.

Keystone-SDA

24.11.2025, 13:05

24.11.2025, 13:42

«Nous sommes ici pour représenter ceux qui ne peuvent plus parler et pour que les violences racistes cessent immédiatement», a déclaré l'une de ses porte-parole, lundi, devant les médias à Lausanne. «En Suisse romande, des personnes, en grande majorité noires, continuent de mourir des suites d’interventions policières, sans vérité ni justice à la hauteur», a-t-elle déploré.

Créée en août dernier, la coalition se veut «ouverte, non hiérarchique et non partisane, (...) avec une perspective intersectionnelle», a poursuivi la porte-parole. A l'heure actuelle, environ 25 collectifs et associations ont rejoint CORA, parmi lesquels «Justice pour Mike», «Justice pour Nzoy», «Grève féministe Vaud» ou encore la coalition de gauche radicale «Ensemble à gauche».

Les plus lus

Jugée pour avoir empoisonné ses filles aux médicaments, la mère se dit «innocente»
«Il y a quelque chose d'assez stupéfiant» - Sébastien Lecornu s’emporte
Décès de la légende du reggae Jimmy Cliff
Mamdani veut enseigner les chiffres arabes à l’école: les utilisateurs d’X s’insurgent
Ces conclusions sur les produits alimentaires bon marché surprennent même les experts