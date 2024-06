Sophie Menghini prendra les rênes du Château d'Aigle et de ses musées à partir du 1er août prochain. La nouvelle directrice, 51 ans, est actuellement directrice adjointe du Château de Chillon.

Le Château et les musées d'Aigle ont une nouvelle directrice (archives). ATS

Diplômée de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), Sophie Menghini a grandi et fait ses classes à Aigle. Elle apporte «une riche et longue expérience dans le tourisme, la gestion d'événements et la direction d'un monument historique», annonce lundi le comité de l’Association du Château d’Aigle et de ses Musées (ACAM).

Son expertise constitue «un atout important» pour promouvoir le Château en tant que lieu historique, culturel et oeno-touristique «incontournable», note le communiqué. En mars, l'association avait annoncé qu'elle souhaitait mieux mettre en valeur l'édifice, afin qu'il ait «la place qu'il mérite». Elle veut aussi renforcer Aigle dans son rôle de capitale mondiale du chasselas.

