La Ville de Genève a inauguré mardi une nouvelle esplanade végétalisée devant le Conservatoire de musique à la Place de Neuve. Plus de 1200 plantations ont été effectuées sur cette zone qui était jusqu'à présent occupée principalement par des places de stationnement.

Une nouvelle esplanade végétalisée a été créée devant le Conservatoire de musique à la Place de Neuve (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Un îlot de fraîcheur a été créé sur cette place qui est assez minérale», a relevé mardi Frédérique Perler, magistrate de la Ville de Genève à la tête du Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité. Le coût de ce réaménagement est de 950'000 francs.

L'espace piéton devant le bâtiment a été élargi de 12 mètres, permettant de créer une esplanade d'environ 500 m2. «En retirant un petit espace à la circulation et au stationnement, on peut offrir un lieu de pause verdoyant et rafraichissant à la population», a souligné la magistrate.

Les places de stationnement supprimées ont été compensées dans le parking de Plainpalais. Les eaux de ruissellement seront redirigées vers les nouvelles plantations pour irriguer les végétaux. Plusieurs bancs ont été installés pour la détente ainsi qu'une fontaine pour se désaltérer.