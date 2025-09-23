La nouvelle hausse des primes d'assurance maladie va faire mal à la population suisse, estime la presse. Et les réformes en cours ne semblent pas à même de permettre de sortir de cette spirale.

«C'est un problème: nous ne devrions pas avoir à nous réjouir d'une augmentation, aussi faible soit-elle» s’indigne Watson (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Année après année, on joue la même partition», écrivent la Tribune de Genève et 24 heures après l'annonce de l'augmentation de 4,4% des primes d'assurance maladie pour l'année prochaine. «Personne ne s'attendait vraiment à autre chose», renchérit le portail Watson, dénonçant «une hausse de trop».

«C'est un problème: nous ne devrions pas avoir à nous réjouir d'une augmentation, aussi faible soit-elle», ajoute-t-il. Cette nouvelle hausse va encore empirer une situation déjà compliquée pour de nombreux ménages, dans un «contexte de précarisation évidente d'une bonne partie de la population helvétique».

Une goutte d'eau

Des initiatives sont en cours, ajoute Watson, qui espère qu'elles pourront parvenir à changer les choses. Les journaux du groupe Tamedia sont, eux, plus pessimistes: «rien ne semble pouvoir changer la donne». Les économies qui pourraient être réalisées par les mesures prévues paraissent modestes face aux milliards que coûte l'assurance de base.

«Que sont ces millions face aux milliards des coûts de la santé, désormais plus élevés que le budget de la Confédération?», abonde Le Temps. Malgré les mesures, l'impuissance est presque totale, ajoute le journal, pour qui la hausse des primes annoncée mardi prouve encore une fois que le système est dysfonctionnel.

Des solutions radicales?

«Cyniquement, on se met presque à espérer que la Suisse entière atteigne ce seuil de douleur qui rendra inévitable une réforme plus fondamentale, visant à réduire les coûts ou à mieux les répartir. Le problème est qu'aujourd'hui, cette étape semble franchie en Suisse romande, mais pas forcément en Suisse alémanique», écrivent 24 heures et la Tribune de Genève.

Le Temps, lui, s'inquiète: ne reste-t-il que des solutions radicales pour stopper une spirale qu'il qualifie d'«infernale»? «A Berne, les élus en sont conscients et craignent le coup de gueule dans les urnes», écrit-il, en rappelant que des projets sont prêts, entre caisse publique, primes en fonction du revenu, réduction du catalogue de prestations, fin de l'obligation de s'assurer ou encore diminution drastique du nombre d'hôpitaux dans le pays.