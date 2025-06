Une nouvelle vallée valaisanne coupée par un éboulement

La route reliant Sierre (VS) à Vissoie (VS), dans le Val d'Anniviers, a dû être fermée suite à un éboulement, a indiqué vendredi soir la police cantonale valaisanne. Le tronçon a toutefois pu rouvrir samedi matin.

Les éboulements se succèdent en Valais, notamment dans le Val de Bagnes (cliché) où des laves torrentielles ont emporté un pont-fusible (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Des cantonniers ont été envoyés sur place pour nettoyer la chaussée, a précisé la police. L'éboulement a été causé par les intempéries qui ont touché le Valais vendredi.

Cette route reliant Sierre (VS) à Vissoie (VS), dans le Val d'Anniviers, a pu être rouverte à la circulation samedi peu avant 06h00, a indiqué le service de presse de la police valaisanne.

Deux autres vallées valaisannes ont déjà été impactées par des restrictions de circulation depuis plusieurs jours: le Lötschental, où l'effondrement du glacier du Birch a en grande partie détruit le village de Blatten (VS), et le Val de Bagnes, où des laves torrentielles ont emporté un pont et continuent de menacer la région.

