  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NoG7 Une nuit genevoise «assez calme et festive» avant la manifestation

ATS

14.6.2026 - 12:03

A Genève, la nuit de samedi à dimanche a été «assez calme et plutôt festive», selon la police. Aucun incident particulier lié à l'opposition au sommet du G7 d'Evian n'a été signalé par les forces de l'ordre, qui ont déployé un important dispositif sécuritaire pour la manifestation anti-G7 qui partira à 15h15.

Le collectif No G7 a fustigé de son côté des contrôles policiers et un déploiement sécuritaire complètement disproportionnés (image d’illustration).
Le collectif No G7 a fustigé de son côté des contrôles policiers et un déploiement sécuritaire complètement disproportionnés (image d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.06.2026, 12:03

«Il y a eu beaucoup d'observation de notre part», a indiqué dimanche Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise. «Le dispositif est bien en place», a-t-il ajouté. Les forces de l'ordre étaient particulièrement visibles du côté de l'Usine, le principal centre culturel alternatif du canton.

«Il n'est pas possible de le gérer». Au G7, Trump imposera son humeur et son calendrier

«Il n'est pas possible de le gérer»Au G7, Trump imposera son humeur et son calendrier

«Des saisies préventives ont été effectuées, confirmant ainsi l'appréciation du risque», a précisé le porte-parole, sans donner de détail sur les objets visés. Le collectif No G7 a fustigé de son côté des contrôles policiers et un déploiement sécuritaire complètement disproportionnés.

Archives sur le G7

G7: dispositif de sécurité maximum en Suisse pour l'arrivée des chefs d'Etats

G7: dispositif de sécurité maximum en Suisse pour l'arrivée des chefs d'Etats

Plus de vingt ans après le G8 d'Evian, marqué par des violences et d'importants dégâts en Suisse, les autorités helvétiques ont prévu un dispositif de sécurité maximale en vue du G7 dans la même ville (AFP).

12.06.2026

Les plus lus

Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
À l’occasion du 80e anniversaire de Trump, retour sur ses origines familiales
Un projet du Conseil fédéral pourrait permettre de doubler la rente AVS
«On aurait pu marquer huit buts» : comment la Suisse a tout gâché
Les 30 degrés actuels ne sont qu'un avant-goût : une vague de chaleur se profile