NoG7Une nuit genevoise «assez calme et festive» avant la manifestation
ATS
14.6.2026 - 12:03
A Genève, la nuit de samedi à dimanche a été «assez calme et plutôt festive», selon la police. Aucun incident particulier lié à l'opposition au sommet du G7 d'Evian n'a été signalé par les forces de l'ordre, qui ont déployé un important dispositif sécuritaire pour la manifestation anti-G7 qui partira à 15h15.
Keystone-SDA
14.06.2026, 12:03
ATS
«Il y a eu beaucoup d'observation de notre part», a indiqué dimanche Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise. «Le dispositif est bien en place», a-t-il ajouté. Les forces de l'ordre étaient particulièrement visibles du côté de l'Usine, le principal centre culturel alternatif du canton.
«Des saisies préventives ont été effectuées, confirmant ainsi l'appréciation du risque», a précisé le porte-parole, sans donner de détail sur les objets visés. Le collectif No G7 a fustigé de son côté des contrôles policiers et un déploiement sécuritaire complètement disproportionnés.
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