blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Actu et dicton du jour Une opération aux conséquences spectaculaires pour le lac de la Gruyère !

Les points forts du jour

SÉCHERESSE : L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fait le point vendredi sur la sécheresse qui frappe le secteur agricole suisse.

INCENDIE : Les cantons du Valais et de Berne organisent une formation de deux jours pour lutter contre les feux de forêt, à laquelle participent 32 sapeurs-pompiers.

CINÉMA : Depuis l'arrivée de Maja Hoffmann à la tête du Festival du film de Locarno il y a deux ans, elle a pris l'habitude de dialoguer librement avec la ministre de la culture Elisabeth Baume-Schneider sur le Monte Verità (TI) au début de la manifestation.

COLOMBIE : Abelardo de la Espriella devient vendredi le nouveau président de la Colombie.

Vu dans la presse

ÉNERGIE : Le lac artificiel de la Gruyère (FR) va être partiellement vidé pour permettre l'installation d'une vanne de 30 tonnes à la centrale hydroélectrique d'Hauterive (FR), rapporte vendredi La Liberté. Cette opération aux conséquences spectaculaires et touristiques est la première étape d'un vaste chantier destiné à moderniser le site de production électrique du Groupe E.



Le niveau du lac sera abaissé par turbinage dès le 17 août, jusqu'à atteindre son niveau printanier, indique dans le journal une porte-parole de l'énergéticien. Il retrouvera ensuite son niveau naturellement. Une opération similaire aura lieu en 2027 pour remplacer l'autre vanne.

VIOLENCES DOMESTIQUES : Le numéro de téléphone national d'aide aux victimes 142, mis en service le 1er mai, n'est pas toujours accessible près des frontières, constatent vendredi 24 Heures et la Tribune de Genève. «Dans les régions frontalières, il peut arriver qu'un téléphone portable se connecte à un réseau mobile étranger, alors même que l'utilisateur se trouve encore sur le territoire suisse», explique dans les journaux l'Office fédéral de la communication (OFCOM).

Lorsqu'un client est connecté à un réseau étranger, «l'appel ne sera traité ni à l'étranger ni en Suisse», le 142 n'étant destiné à être accessible «qu'à partir du territoire suisse», indique pour sa part Swisscom.

FORMATION : Les sciences humaines et sociales ont perdu ces deux dernières décennies en Suisse de nombreux étudiants au profit d'autres facultés universitaires, révèle une étude de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH), relayée vendredi par la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

Depuis 2003, leur part dans l'effectif total des étudiants est passée de 41% à 29%. Dans le même temps, les disciplines scientifiques et techniques ont connu un véritable essor. Les perspectives professionnelles sont désormais privilégiées par les étudiants, selon l'étude.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : décès du gymnaste zurichois Jack Günthard, champion olympique à la barre fixe en 1952 aux JO d'Helsinki.

- Il y a 20 ans (2006) : décès du médecin vaudois Claude Verdan, pionnier suisse de la chirurgie de la mai. Il a fondé en 1946 la clinique de chirurgie de la main La Longeraie et en 1981 un musée consacré à la main, tous deux à Lausanne.

- Il y a 30 ans (1996) : des inondations frappent un camping de Biescas, dans les Pyrénées espagnoles, faisant 87 morts.

- Il y a 75 ans (1951) : décès de la philosophe russo-suisse Anna Tumarkin, première femme au monde à avoir obtenu le titre de professeure titulaire. Elle fut professeure titulaire (1906), puis professeure extraordinaire de philosophie et d'esthétique (1909-1943) à l'Université de Berne.

- Il y a 150 ans (1876) : naissance de la danseuse de cabaret Mata Hari, l'"espionne la plus célèbre de tous les temps». Elle a été fusillée en 1917 en France.

Le dicton du jour

«En août, de l'aube au soir, on n'a qu'une heure pour s'asseoir».