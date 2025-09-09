Elizabeth Tsurkov (à dr.) sur un selfie pris en 2018 par Elizabeth Turkov (à g.), a été libérée par ses ravisseurs. ATS

Une chercheuse israélo-russe enlevée à Bagdad en 2023, Elizabeth Tsurkov, a été libérée. Elle se trouve à l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad, ont annoncé mardi les autorités irakiennes et le président américain Donald Trump.

Keystone-SDA ATS

Mme Tsurkov «vient juste d'être libérée» par la milice chiite des Brigades du Hezbollah, un influent groupe armé irakien pro-iranien, après «avoir été torturée pendant de nombreux mois», a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social.

«A l'issue des efforts considérables déployés par nos services de sécurité pendant plusieurs mois, nous annonçons la libération de la citoyenne russe Elizabeth Tsurkov», a écrit de son côté sur X le Premier ministre irakien Mohammed Chia al-Soudani.

Le porte-parole militaire du Premier ministre, Sabah al-Noumane, a précisé plus tard que «les autorités ont réussi, le 9 septembre, à localiser et à atteindre le lieu de sa détention».

Ce porte-parole a attribué l'enlèvement à un «groupe de hors-la-loi», sans donner de nom, et affirmé que les forces de sécurité irakiennes «continueront à poursuivre tous ceux qui sont impliqués dans ce crime».

«Passionnée des droits humains»

Elizabeth Tsurkov a été remise à l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad «pour faciliter ses retrouvailles avec sa soeur, une citoyenne américaine», a ajouté Sabah al-Noumane.

Elizabeth Tsurkov, doctorante à l'université américaine de Princeton, est membre du New Lines Institute for Strategy and Policy, un influent groupe de réflexion sur les relations internationales basé à Washington. Elle avait disparu en Irak en mars 2023.

Spécialisée dans les conflits au Moyen-Orient, principalement en Irak et en Syrie, elle était très active sur les réseaux sociaux, où elle comptait des dizaines de milliers d'abonnés et se décrivait comme «passionnée par les droits humains».

A Bagdad, dans le cadre de ses recherches, elle s'était intéressée aux factions pro-iraniennes et au mouvement du leader chiite irakien Moqtada Sadr.

«Libérée et non délivrée»

Elle avait été enlevée alors qu'elle quittait un café du quartier de Karrada, dans la capitale irakienne, avait déclaré une source des services de renseignement irakiens à l'AFP en 2023.

Israël avait révélé la disparition de Mme Tsurkov en juillet 2023, assurant qu'elle était retenue par la milice chiite des Brigades du Hezbollah, laquelle avait alors laissé entendre qu'elle n'était pas responsable du rapt.

Quand bien même les Brigades du Hezbollah n'ont pas revendiqué son enlèvement, une source au sein du groupe a déclaré mardi à l'AFP que Mme Tsurkov avait «été libérée selon certaines conditions, la plus importante étant de faciliter le retrait des forces américaines sans combat et d'épargner à l'Irak tout conflit ou affrontement».

«Elle a été libérée et non délivrée. Aucune opération militaire n'a été menée pour la libérer», a ajouté cette source.

«Nous sommes impatients de revoir Elizabeth et de lui donner tout l'amour que nous avons attendu pendant 903 jours», a écrit sur les réseaux sociaux la soeur de l'ex-otage, Emma Tsurkov.