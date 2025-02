Le président français Emmanuel Macron a invité lundi à Paris en urgence les dirigeants de pays-clés européens, dont le chancelier allemand Olaf Scholz, pour parler de l'Ukraine. ATS

Une «paix durable» en Ukraine doit s'accompagner de «garanties de sécurité fortes et crédibles», a indiqué mardi matin le président français Emmanuel Macron. Il s'est entretenu par téléphone avec les présidents américain Donald Trump et ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Nous souhaitons une paix solide et durable en Ukraine. A cette fin, la Russie doit cesser son agression et cela doit s'accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles pour les Ukrainiens», a écrit M. Macron sur le réseau social X à l'issue d'une réunion à Paris de dirigeants européens. «Sinon le risque serait de voir ce cessez-le-feu finir comme les accords de Minsk».

Le président français fait référence aux pactes de 2014 et 2015 en vue d'un cessez-le-feu, qui n'avaient pas mis fin durablement aux affrontements entre l'armée ukrainienne et des séparatistes soutenus par Moscou dans l'est de l'Ukraine.

L'appel avec M. Zelensky a eu lieu après que M. Macron a organisé une réunion d'urgence à Paris avec les dirigeants européens pour discuter de la réponse au changement radical de politique des Etats-Unis sur l'Ukraine initié par le président Donald Trump.

«Vision commune»

Les dirigeants européens craignent que le milliardaire républicain ne veuille négocier un accord de paix avec la Russie dans le cadre de pourparlers qui n'impliqueront pas Kiev et encore moins l'Union européenne.

M. Zelensky a de son côté déclaré sur X que son homologue français l'avait informé des discussions avec les dirigeants européens et qu'ils partageaient une «vision commune» de la manière de parvenir à la paix. «Les garanties de sécurité doivent être solides et fiables», a-t-il ajouté.

«Toute autre décision sans ces garanties, comme un cessez-le-feu fragile, ne serait qu'une nouvelle tromperie de la part de la Russie et un prélude à une nouvelle guerre russe contre l'Ukraine ou d'autres nations européennes».