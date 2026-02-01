Crans-Montana : un blessé est décédé à l’hôpital de Zurich

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le bilan monte à 41 morts Crans-Montana : un blessé est décédé à l’hôpital de Zurich

ATS

1.2.2026 - 13:22

Le Ministère public a annoncé un nouveau décès suite au drame de Crans-Montana (VS), dont le bilan se monte désormais à 41 personnes décédées et 115 blessées. Le ressortissant suisse âgé de 18 ans, hospitalisé à l'hôpital de Zurich, est décédé samedi.

Le nouveau bilan de la tragédie de Crans-Montana fait désormais état de 41 personnes décédées et de 116 blessés. (archives)
Le nouveau bilan de la tragédie de Crans-Montana fait désormais état de 41 personnes décédées et de 116 blessés. (archives)
ATS

Keystone-SDA

01.02.2026, 13:22

01.02.2026, 13:47

Le décès a été annoncé dimanche après-midi dans un communiqué du Ministère public signé par la procureure générale Beatrice Pilloud. «Le bilan de l’incendie du Bar ‹Le Constellation› du 1er janvier 2026 se monte désormais à 41 personnes décédées».

Actu et dicton du jour. Crans-Montana: au 144, la prise de conscience progressive de l'horreur

Actu et dicton du jourCrans-Montana: au 144, la prise de conscience progressive de l'horreur

«Aucune autre information ne sera donnée à ce stade de l'enquête», précise le communiqué. Le bilan établi jusque-là par les autorités passe donc de 40 personnes décédées à 41, faisant passer le nombre de blessés de 116 à 115. Le dernier bilan des autorités datait du 5 janvier.

Les plus lus

L’affaire Epstein, un nouveau coup dur pour la princesse de Norvège
Caution trop faible? Les revenus réels du patron du Constellation interrogent la justice
Crans-Montana : un blessé est décédé à l’hôpital de Zurich
Marco Odermatt : «Le mois de janvier a été brutal pour moi»
Un penalty de Mbappé évite la débâcle au Bernabéu
Une deuxième femme dit avoir eu des relations sexuelles avec l'ex-prince Andrew