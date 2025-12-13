  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Astronomie Météores des Géminides : l’apogée des étoiles filantes dans la nuit de samedi à dimanche

ATS

13.12.2025 - 09:40

L'une des plus importantes pluies d'étoiles filantes de l'année approche. Le flux annuel de météores des Géminides atteindra son apogée dans la nuit de samedi à dimanche.

Dans des conditions optimales, il serait théoriquement possible d'observer jusqu'à 150 étoiles filantes par heure (image d'illustration).
Dans des conditions optimales, il serait théoriquement possible d'observer jusqu'à 150 étoiles filantes par heure (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

13.12.2025, 09:40

13.12.2025, 10:54

Selon la Société suisse d'astronomie (SAS), dans des conditions optimales – c'est-à-dire par ciel clair, loin des villes lumineuses et avec une vue dégagée dans toutes les directions – il serait théoriquement possible d'observer jusqu'à 120 à 150 étoiles filantes par heure.

Mais en réalité, le nombre effectif d'étoiles filantes visibles est généralement nettement inférieur, car la pollution lumineuse, les nuages, la lumière de la lune et la visibilité limitée rendent l'observation difficile, écrit le SAS sur son site. A proximité des villes, on peut tabler sur 20 à 30 étoiles filantes par heure.

Verseau 2026: top ou flop?. «Les Verseaux se demandent à quoi ils veulent consacrer leur liberté»

Verseau 2026: top ou flop?«Les Verseaux se demandent à quoi ils veulent consacrer leur liberté»

La tempête de météores qui porte le nom de la constellation des Gémeaux – gemini en latin – produit de nombreuses étoiles filantes lumineuses. Ces dernières proviennent d'un nuage de poussière qui s'approche de la Terre chaque année à pareille époque lors de son orbite autour du Soleil.

En raison de leur vitesse d'entrée relativement lente, les Géminides laissent des traces dans le ciel qui s'éteignent plus lentement que d'habitude.

Les plus lus

Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Tricherie à un examen : des parents contestent le «3» de leur fille jusqu’au Tribunal fédéral
Un pilier de la bande criminelle du Petit Bar arrêté après plus de cinq ans de cavale
Sur les points de deal à Marseille, des ados traités comme des «esclaves modernes»
Charles III évoque sans détour sa maladie à la télévision
Hors podium, «Odi», Tumler et Meillard restent à l’affût