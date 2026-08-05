Un automobiliste s’est fait une grosse frayeur mardi soir dans le canton de Fribourg.

Une voiture suspendue dans le vide sur le pont de Morlon.

Alors qu’il circulait sur le pont reliant Broc à Morlon, l’homme de 57 ans a percuté la barrière de sécurité avant de voir son véhicule s’immobiliser avec ses deux roues dans le vide. Heureusement, le conducteur n’a pas été blessé dans sa mésaventure. Quant à la voiture accidentée, elle a été évacuée par le dépanneur de service.

«Le pont demeure fermé à la circulation pour une durée indéterminée, le temps de procéder aux contrôles techniques nécessaires et la remise en état des lieux», précise la police fribourgeoise sur son site internet.

Une enquête a également été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de cet accident.

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