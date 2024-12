Chaque premier week-end de décembre, la ville de Fribourg se pare de son plus bel habit pour célébrer son saint patron, Saint-Nicolas. La tradition pourrait-elle évoluer avec le temps ? Nous avons demandé aux étudiants du Collège St-Michel s’ils imaginent un jour voir une femme incarner Saint-Nicolas. Les avis divergent... Retrouvez leurs réponses dans notre vidéo ci-dessous.

Une Saint-Nicolas au balcon de la cathédrale de Fribourg ? Chaque premier week-end de décembre, la ville de Fribourg se pare de son plus bel habit pour célébrer son saint patron, Saint-Nicolas. La tradition pourrait-elle évoluer avec le temps ? Nous avons demandé aux étudiants du Collège St-Michel s’ils imaginent un jour voir une femme incarner Saint-Nicolas. Les avis divergent... Retrouvez leurs réponses dans notre vidéo ci-dessous. 06.12.2024

blue News NB Barman Nicolas

La Saint-Nicolas, célébrée cette année du 6 au 8 décembre 2024, s’inscrit dans l’histoire de la ville depuis 1906. Organisée par les étudiant(e)s du Collège St-Michel, elle rend hommage au protecteur de la ville et de sa cathédrale.

Une Saint-Nicolas au balcon ? La tradition pourrait-elle évoluer avec le temps ? Les avis divergent, mais l’idée suscite des débats intéressants autour de l’égalité et du respect des traditions. Cliché réalisé par une intelligence artificielle via DALL E

Comment Saint-Nicolas est-il choisi chaque année ?

Qui veille à ce que chaque détail de la fête se déroule sans accroc ? L’organisation repose sur une équipe passionnée et dévouée, à commencer par l’administrateur de la manifestation. Plongez dans les secrets de cette tradition centenaire avec Hicham Frossard, administrateur du Collège St-Michel.

La St-Nicolas à Fribourg : "un gros challenge fait avec passion" Comment s'organise la fête du saint patron de Fribourg ? Comment le St-Nicolas est-il choisi ? Qui s'occupe de cette tradition ? Réponses avec l'administrateur de la manifestation. 05.12.2024

Une sculpture géante en chocolat signée Jorge Cardoso

Événement incontournable pour les Fribourgeois et les visiteurs, cette fête empreinte de traditions attire chaque année des milliers de participants prêts à plonger dans une atmosphère festive et chaleureuse.

Cette année, l’artiste chocolatier Jorge Cardoso a marqué les esprits en réalisant une sculpture monumentale à l’effigie de Saint-Nicolas. Haute de 1,85 mètre et pesant plus de 150 kilos, cette œuvre en chocolat est un hommage savoureux au saint patron. Découvrez ci-dessous les coulisses de cette création exceptionnelle dans notre vidéo.

Il réalise un Saint-Nicolas en chocolat grandeur nature Ce chocolatier fribourgeois a recréé le personnage emblématique de la ville de fribourg, Saint-Nicolas, en chocolat grandeur nature ! 06.12.2024

Le cortège : un moment phare

Le point culminant de la fête reste le grand cortège du samedi soir. Dès 17 heures, après avoir flâné dans le traditionnel marché et participé aux diverses animations pour enfants, la foule se presse dans les rues pour accueillir Saint-Nicolas.

Sur son âne, vêtu de blanc et escorté par les pères fouettards et des porteur-euse-s de flambeaux, le saint patron déambule de Saint-Michel à la cathédrale Saint-Nicolas. Accompagné par les chœurs et la fanfare, il distribue les fameux biscômes, ces pains d’épices tant appréciés des enfants et des gourmands.

Un discours sarcastique et moralisateur attendu

Installé sur le balcon de la cathédrale, Saint-Nicolas prononcera un discours à la fois sarcastique et moralisateur, inspiré des événements marquants de l’année. En 2023, il avait délivré un message de paix tout en abordant des sujets locaux, suisses et internationaux, dans une tradition d’humour et de réflexion.

L’an dernier, plus de 30'000 personnes ont rejoint Fribourg pour cette célébration, marquée par un savant mélange de spiritualité, de traditions et d’animations populaires.