  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Festival Une semaine inespérée pour les montgolfières à Château-d'Oex

ATS

1.2.2026 - 17:31

La 46e édition du Festival international de ballons de Château-d'Oex (VD), qui s'est terminée dimanche, a bénéficié d'une semaine inespérée, avec sept jours de vol sur neuf. Plus de 45’000 spectateurs ont assisté à la manifestation, ont indiqué les organisateurs.

Une semaine inespérée pour les montgolfières à Château-d'Oex - Gallery
Une semaine inespérée pour les montgolfières à Château-d'Oex - Gallery. La 46e édition du Festival de ballons à Château-d'Oex a bénéficié de 7 jours de vol sur 9.

La 46e édition du Festival de ballons à Château-d'Oex a bénéficié de 7 jours de vol sur 9.

Photo: ATS

Une semaine inespérée pour les montgolfières à Château-d'Oex - Gallery. La manifestation a attiré plus de 45'000 visiteurs.

La manifestation a attiré plus de 45'000 visiteurs.

Photo: ATS

Une semaine inespérée pour les montgolfières à Château-d'Oex - Gallery. Le festival a permis à 1057 enfants d'effectuer leur premier décollage en vol captif.

Le festival a permis à 1057 enfants d'effectuer leur premier décollage en vol captif.

Photo: ATS

Une semaine inespérée pour les montgolfières à Château-d'Oex - Gallery
Une semaine inespérée pour les montgolfières à Château-d'Oex - Gallery. La 46e édition du Festival de ballons à Château-d'Oex a bénéficié de 7 jours de vol sur 9.

La 46e édition du Festival de ballons à Château-d'Oex a bénéficié de 7 jours de vol sur 9.

Photo: ATS

Une semaine inespérée pour les montgolfières à Château-d'Oex - Gallery. La manifestation a attiré plus de 45'000 visiteurs.

La manifestation a attiré plus de 45'000 visiteurs.

Photo: ATS

Une semaine inespérée pour les montgolfières à Château-d'Oex - Gallery. Le festival a permis à 1057 enfants d'effectuer leur premier décollage en vol captif.

Le festival a permis à 1057 enfants d'effectuer leur premier décollage en vol captif.

Photo: ATS

Keystone-SDA

01.02.2026, 17:31

01.02.2026, 17:50

Alors que les prévisions météorologiques annonçaient initialement seulement quatre jours de vol possibles, le festival a finalement bénéficié de toute une semaine. «Le ciel était avec nous», ont confié les équipes.

Parmi les moments forts de cette édition, il y a eu le décollage groupé de 40 ballons jeudi dernier en direction de la Gruyère pour participer à un concours de précision, avec un largage de lest sur une cible dans la cour du Château de Gruyères.

Le samedi 31, ce sont plus de 80 décollages qui ont pu avoir lieu. Ce jour-là, les ballons ont pu profiter d'une inversion de vent au sol pour revenir se poser non loin de la place de décollage, a indiqué l'association dans un communiqué.

Au total, cette édition affiche 350 vols en ballon pour un total de 450 heures dans les airs. Quelque 640 passagers ont été transportés et plus de 1000 enfants ont vécu leur premier décollage en vol captif, soit dans un ballon relié au sol par une corde. La prochaine édition est d'ores et déjà agendée, du 23 au 31 janvier 2027.

Les plus lus

L’affaire Epstein, un nouveau coup dur pour la princesse de Norvège
Des dizaines de milliers Tchèques dans la rue pour soutenir le président
Caution trop faible? Les revenus réels du patron du Constellation interrogent la justice
Marco Odermatt : «Le mois de janvier a été brutal pour moi»
Thoune confirme sa marche en avant, YB retrouve le sourire
Un penalty de Mbappé évite la débâcle au Bernabéu