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«Coup de projecteur inattendu» Une star américaine fait sensation avec son t-shirt «J'aime le Valais»

Clara Francey

16.6.2026

Le canton du Valais a bénéficié d'un coup de pub inattendu de la part d'une star internationale lors d'un événement promotionnel aux États-Unis.

Rédaction blue News

16.06.2026, 12:09

Le Valais a décidément la cote auprès des stars américaines. Après Travis Scott et son survêt du FC Sion, au tour d'Olivia Rodrigo et son t-shirt «J'aime le Valais» de faire la part belle au canton romand. C'est lors d'un meet-up avec ses fans organisé dans un supermarché de Burbank, près de Los Angeles, en marge de la sortie de son troisième album, que la superstar américaine affichait fièrement la pièce vintage.

En plus de l'inscription «J'aime le Valais», le t-shirt blanc est orné d'un cœur aux couleurs du drapeau aux treize étoiles. Dans les colonnes du «Nouvelliste», Valais/Wallis Promotion se dit «ravi de ce coup de projecteur aussi inattendu qu'insolite.»

Tentés par le survêt de Travis Scott ?. Le FC Sion réalise un sacré coup marketing !

Tentés par le survêt de Travis Scott ?Le FC Sion réalise un sacré coup marketing !

«Nos montagnes t'attendent»

Une occasion en or sur laquelle l'organe de promotion valaisan a tenté de capitaliser. «Chère Olivia, si jamais tu as envie de découvrir le vrai Valais qui se cache derrière ce t-shirt… nos montagnes t'attendent», a-t-il écrit à l’adresse de la chanteuse de 23 ans dans les commentaires d’une vidéo Instagram où elle apparaît avec le fameux vêtement.

Alors verra-t-on prochainement Olivia Rodrigo dans les vignobles de Sion, manger une raclette chez Roland Collombin à Martigny ou en après-ski à Zermatt ? Réponse sur son compte Instagram, suivi par plus de 40 millions de personnes.

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