Une Suissesse blessée suite à l'accident de funiculaire à Lisbonne

Une Suissesse se trouve parmi les 21 blessés suite au déraillement d'un funiculaire de Lisbonne, a confirmé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) jeudi. Elle est soutenue par l'ambassade suisse sur place, indique-t-il.

Le wagon du célèbre funiculaire de la Gloria, qui relie la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Principe Real, a déraillé. sda

Keystone-SDA ATS

Le DFAE a connaissance d'une citoyenne suisse blessée, a indiqué ce dernier à Keystone-ATS. L'ambassade suisse à Lisbonne est en contact avec elle et lui apporte son soutien, est-il précisé.

La Suisse exprime «toute (sa) solidarité» au peuple portugais après l'accident de funiculaire survenu mercredi soir à Lisbonne, a réagi la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter jeudi sur X. «La Suisse est en pensée avec les victimes et leurs proches touchés par le tragique déraillement du funiculaire de la Glória à Lisbonne», a-t-elle écrit.

L'accident a fait au moins 17 morts et 21 blessés mercredi soir dans un quartier ultra touristique de la capitale portugaise. Une journée de deuil national a été décrétée pour ce jeudi.