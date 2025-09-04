Une Suissesse blessée suite à l'accident de funiculaire à Lisbonne

PortugalUne Suissesse blessée suite à l'accident de funiculaire à Lisbonne
4.9.2025 - 14:28
Une Suissesse se trouve parmi les 21 blessés suite au déraillement d'un funiculaire de Lisbonne, a confirmé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) jeudi. Elle est soutenue par l'ambassade suisse sur place, indique-t-il.
Le DFAE a connaissance d'une citoyenne suisse blessée, a indiqué ce dernier à Keystone-ATS. L'ambassade suisse à Lisbonne est en contact avec elle et lui apporte son soutien, est-il précisé.
La Suisse exprime «toute (sa) solidarité» au peuple portugais après l'accident de funiculaire survenu mercredi soir à Lisbonne, a réagi la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter jeudi sur X. «La Suisse est en pensée avec les victimes et leurs proches touchés par le tragique déraillement du funiculaire de la Glória à Lisbonne», a-t-elle écrit.
L'accident a fait au moins 17 morts et 21 blessés mercredi soir dans un quartier ultra touristique de la capitale portugaise. Une journée de deuil national a été décrétée pour ce jeudi.
