Portugal Une Suissesse blessée suite à l'accident de funiculaire à Lisbonne

ATS

4.9.2025 - 14:28

Une Suissesse se trouve parmi les 21 blessés suite au déraillement d'un funiculaire de Lisbonne, a confirmé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) jeudi. Elle est soutenue par l'ambassade suisse sur place, indique-t-il.

Le wagon du célèbre funiculaire de la Gloria, qui relie la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Principe Real, a déraillé.
Le wagon du célèbre funiculaire de la Gloria, qui relie la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Principe Real, a déraillé.
sda

Keystone-SDA

04.09.2025, 14:28

04.09.2025, 15:28

Le DFAE a connaissance d'une citoyenne suisse blessée, a indiqué ce dernier à Keystone-ATS. L'ambassade suisse à Lisbonne est en contact avec elle et lui apporte son soutien, est-il précisé.

La Suisse exprime «toute (sa) solidarité» au peuple portugais après l'accident de funiculaire survenu mercredi soir à Lisbonne, a réagi la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter jeudi sur X. «La Suisse est en pensée avec les victimes et leurs proches touchés par le tragique déraillement du funiculaire de la Glória à Lisbonne», a-t-elle écrit.

L'accident a fait au moins 17 morts et 21 blessés mercredi soir dans un quartier ultra touristique de la capitale portugaise. Une journée de deuil national a été décrétée pour ce jeudi.

Scènes chaotiques après l'accident du funiculaire

Scènes chaotiques après l'accident du funiculaire

Au moins 15 personnes ont perdu la vie dans l'accident du funiculaire «Elevador da Glória» à Lisbonne.

04.09.2025

«Une tragédie». Deuil national au Portugal après le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne

«Une tragédie»Deuil national au Portugal après le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne

