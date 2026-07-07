La force du franc suisse se ressent aussi dans le classement international des villes. Zurich est désormais la deuxième ville la plus chère au monde pour les particuliers fortunés. Seule Singapour affiche un coût de la vie plus élevé.

Train de vie des riches Une ville de Suisse se hisse sur le podium des plus chères au monde





Zurich est désormais la deuxième ville la plus chère au monde pour les personnes fortunées. Seul Singapour affiche un coût de la vie plus élevé.

Zurich a ainsi gagné trois places par rapport à l’année dernière, comme le montre le dernier Julius Bär Lifestyle Index publié mardi. Ce classement évalue les coûts nécessaires pour maintenir un «niveau de vie élevé». Cette progression s’explique principalement par l’appréciation du franc.

À Zurich, ce sont surtout l’immobilier, les vélos, les sacs à main, les soins de santé, les corrections laser de la vue et les soins spa qui sont chers en comparaison mondiale. En revanche, les écoles privées sont relativement abordables.

Singapour reste en tête du classement des villes les plus chères pour les particuliers fortunés (High-Net-Worth Individuals). Selon l’étude, ça s’explique par le coût élevé de l’immobilier et des véhicules, ainsi que par la force du dollar singapourien.

Un signe de «stabilité et de confiance»

Monaco figure également dans le top 3. Hong Kong arrive en 4e position et Londres en 5e. Globalement, les coûts pour les riches ont augmenté en moyenne d’environ 10 % en dollars américains l’année dernière à l’échelle mondiale, en raison de l’inflation et des effets de change, selon l’étude.

« Dans un monde interconnecté, les taux de change déterminent de plus en plus le coût de la vie », concluent les auteurs de l’étude. L’ascension de Zurich symbolise « la préservation de la valeur en période de turbulences » et est un gage de « stabilité et de confiance » pour les familles fortunées.

La collecte des données de l’indice s’est achevée fin février 2026, et l’enquête s’est terminée début mars. Les répercussions de la guerre en Iran n’ont donc pas été prises en compte dans les résultats.