Dans la nuit, près de Mädris-Vermol (SG), une voiture a quitté la route et a dévalé une pente raide. Un jeune homme de 18 ans et une jeune femme de 19 ans ont perdu la vie. Deux autres passagers ont été blessés.

La voiture accidentée roulait de l'Alp Hochsäss en direction de l'Alp Chläui.

Deux jeunes ont perdu la vie dans un grave accident de la route dans le canton de Saint-Gall. L'accident s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi près de Mädris-Vermol.

Peu après 2 heures, quatre personnes se rendaient en voiture de l'alpage de Hochsäss vers celui de Chläui. Pour des raisons qui restent encore à éclaircir, le véhicule a quitté la route et a dévalé une pente raide.

Une voiture fait plusieurs tonneaux

Le véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser une centaine de mètres plus bas. Un jeune homme de 18 ans et une jeune femme de 19 ans ont été tués dans l'accident.

Un jeune homme de 21 ans a été grièvement blessé. Un adolescent de 17 ans, légèrement blessé, a pu se rendre par ses propres moyens à l'Alp Chläui, situé à proximité. Des personnes présentes sur place ont alerté les secours.

Les deux survivants ont été transportés à l'hôpital à bord d'hélicoptères de la Rega et de l'Alpine Air Ambulance. Les quatre passagers sont tous de nationalité suisse et originaires de la région.

Opération de sauvetage complexe

Le lieu de l'accident, situé dans une zone isolée, a posé de grands défis aux équipes d'intervention. Les deux victimes et le véhicule accidenté ont dû être évacués de la zone par hélicoptère.

La police cantonale de Saint-Gall a mis en place un poste de commandement près de l'alpage de Kohlschlag. Parmi les services mobilisés figuraient notamment les pompiers, la Rega, l'Alpine Air Ambulance, plusieurs équipes de secours, le parquet ainsi que divers spécialistes de la police cantonale.

La cause exacte de l'accident n'est pas encore connue. La police cantonale mène l'enquête sous la direction du parquet.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.