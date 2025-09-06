Une voiture fonce sur des manifestants propalestiniens, sans faire de blessé

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lausanne Une voiture fonce sur des manifestants propalestiniens, sans faire de blessé

ATS

6.9.2025 - 21:57

Une voiture a foncé en direction de manifestants propalestiniens samedi à Lausanne. Aucun blessé n'est à déplorer. Les motifs doivent encore être éclaircis, indique la police municipale. La manifestation a réuni entre 1500 et 2000 personnes.

Keystone-SDA

06.09.2025, 21:57

06.09.2025, 22:06

Le rassemblement a débuté autour de 17h00 sur la place de la Riponne. Il s'est poursuivi jusqu'à Montbenon, en début de soirée. Au passage à Chauderon, un automobiliste a conduit en direction de la foule, a indiqué la police municipale de Lausanne à Keystone-ATS.

Personne n'a été blessé, a précisé un porte-parole, revenant sur une précédente information selon laquelle une personne avait légèrement été blessée. La police ne se prononce pas sur le mobile de l'acte de l'automobiliste.

Elle avait indiqué plus tôt que «la personne semblait avoir paniqué (ndlr: à la vue de la foule)». Une enquête a été ouverte. Selon le 24 Heures et la Tribune de Genève, il aurait délibérément accéléré en direction des manifestants.

Rendez-vous non autorisé

La mobilisation a réuni entre 1500 et 2000 militants et sympathisants pro-palestiniens, selon les estimations de la police. Cette manifestation «non autorisée» s'est déroulée de manière pacifique, encadrée par les forces de l'ordre.

Le rendez-vous a été organisé par plusieurs collectifs pro-palestiniens, dont Association Palestine, Collectif Sud Global, le Mouvement BDS ou encore Camp'Unil'Pal.

400 personnes à Vevey

Un autre rassemblement a eu lieu vendredi soir à Vevey. Il a réuni, selon la police cantonale, 400 manifestants protestant contre la participation d’une équipe jeunesse du Maccabi Tel-Aviv à la Coupe Zana, un tournoi de basket organisé ce week-end sur la Riviera.

Le cortège a défilé pacifiquement de la place du Marché jusqu’aux Galeries du Rivage, l’épicentre de la manifestation. La tenue des matches n’a pas été entravée.

«Un désastre à venir». Les habitants de Gaza-ville invités à évacuer vers une «zone humanitaire»

«Un désastre à venir»Les habitants de Gaza-ville invités à évacuer vers une «zone humanitaire»

Les plus lus

L’accident a été causé par la déconnexion du câble entre les deux cabines
«Moi, Miss France, j'ai été victime de viols pendant mon année»
Une voiture fonce sur des manifestants propalestiniens, sans faire de blessé
Aryna Sabalenka conserve sa couronne, encore raté pour Anisimova
La Nati snobée par ses supporters pour le match face à la Slovénie
Dimanche, la Lune disparaîtra dans l’ombre de la Terre