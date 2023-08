La chaleur qui s'abat sur la Suisse met les travailleurs de la construction à rude épreuve. Unia réclame des mesures. Pour le syndicat , le respect des délais doit être relégué au second plan par rapport à la santé des ouvriers. Quand les conditions sont vraiment extrêmes, les chantiers doivent pouvoir être arrêtés sans pénalité.

Le soleil qui tape et la chaleur ne causent pas seulement de la fatigue, facteur d'accidents sur les chantiers. Ils sont aussi un danger pour la santé. La canicule peut entraîner une déshydratation, des insolations et des coups de chaleur. De longues expositions au soleil augmentent aussi les risques de cancer de la peau.

Aux yeux d'Unia, il faut que les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs prennent leurs responsabilités. En période de canicule, les heures supplémentaires doivent être proscrites et les ouvriers doivent pouvoir bénéficier de pauses régulières à l'ombre afin de boire et d'éviter la surchauffe de leurs organismes.

Si aucune adaptation n'est possible, les chantiers doivent être purement et simplement arrêtés, insiste Unia. La pression des délais ne doit pas servir d'excuse. Les chantiers publics sont aussi concernés, déplore le syndicat. Alors qu'ils devraient montrer l'exemple, ils se comportent la plupart du temps comme les autres.

mf, ats