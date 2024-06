blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Une voie de médecine générale aux urgences (VMGU) a été mise en place à Sion. ats

Les points forts du jour

LOGEMENT : Les milieux immobiliers présentent ce jeudi leurs revendications pour augmenter le nombre de logements en Suisse. Ils lancent à Berne un manifeste, qui comprend une série d'exigences «concrètes». Ils dénoncent notamment les obstacles et les restrictions à la densification, à la surélévation et au changement d'affectation, ainsi que la durée trop longue des procédures de permis de construire.

ELECTIONS FEDERALES : Le projet d'étude électorale Selects, soutenu par le Fonds national suisse, présente ce jeudi les résultats de son étude sur les élections fédérales de l'automne dernier. Un scrutin qui a «marqué un tournant», selon lui: l'UDC et le PS se sont imposés comme les grands vainqueurs malgré leurs pertes de 2019, tandis que les partis écologistes n'ont pas réussi à confirmer leurs succès de 2019. L'enquête démontre aussi que le camp bourgeois a réussi à mieux mobiliser sa base qu'il y a quatre ans.

SANTE : Une voie de médecine générale aux urgences (VMGU) a été mise en place à Sion. L'objectif est d'améliorer la prise en charge des urgences médicales non vitales et d'apporter une réponse supplémentaire à la surcharge des urgences hospitalières. Ce projet-pilote est mené en collaboration entre le département de la santé, les médecins généralistes et l'Hôpital du Valais.

FOOTBALL : Trois matches de l'Euro 2024 de football sont au programme ce jeudi. L'affiche la plus alléchante opposera l'Espagne à l'Italie dès 21h00 dans le groupe B. Auparavant, dans le groupe C, la Slovénie sera aux prises avec la Serbie dès 15h00, avant le match entre le Danemark et l'Angleterre dès 18h00.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 20 juin, c'est aujourd'hui la Journée mondiale des réfugiés. C'est l'occasion de saluer la force et le courage de celles et ceux qui ont été forcés de fuir leur pays d'origine pour échapper aux conflits ou à la persécution, estime l'ONU, qui souligne qu'"aujourd'hui plus que jamais, les réfugiés ont besoin de notre solidarité». Toutes les infos sur le site des Nations unies: https://www.un.org/fr/observances/refugee-day

Vu dans la presse

FINANCES : La directrice de l’Administration fédérale des finances (AFF) Sabine D’Amelio-Favez a souligné que les politiques climatiques pourraient peser lourd sur l'essor économique, rapporte le Temps dans une interview. «De nombreuses études internationales montrent qu’un changement climatique non maîtrisé coûtera cher à l’économie et affectera les finances publiques», a-t-elle expliqué. La Confédération enregistre des résultats positifs si on regarde du côté de ses recettes, qui augmentent; elle est par contre devenue un peu trop dépensière, a-t-elle déclaré.

EDUCATION : Le président du parti PLR Thierry Burkart a demandé l'abolition de l'école inclusive. «Elle a échoué», a-t-il déclaré dans une interview aux journaux de Tamedia. Les enfants ayant des difficultés d'apprentissage sont désavantagés dans l'école inclusive et l'enseignement régulier est entravé, a-t-il déclaré. Les élèves performants sont négligés.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014) : La Suisse s'incline 5-2 face à la France lors de la Coupe du monde de football au Brésil.

- Il y a 15 ans (2009) : Inauguration du nouveau musée de l'Acropole d'Athènes, conçu par le Suisse Bernard Tschumi.

- Il y a 40 ans (1984) : Naissance du chanteur français Amir ("J'ai cherché").

- Il y a 75 ans (1949) : Naissance du chanteur et compositeur américain Lionel Richie ("Endless love», «Say you, say me").

- Il y a 80 ans (1944) : Victoire américaine décisive à la bataille de la Mer des Philippines pendant la Guerre du Pacifique.

- Il y a 90 ans (1934) : Naissance de l'auteure-compositrice-intrprète française Anne Sylvestre ("Ecrire pour ne pas mourir», «Les gens qui doutent"). Elle est décédée en 2020.

- Il y a 100 ans (1924) : Naissance du guitariste américain Chet Atkins. Son jeu de guitare a influencé notamment Scotty Moore, Mark Knopfler, Tommy Emmanuel et le Français Marcel Dadi. Il a produit de nombreux albums, dont certains disques d'Elvis Presley. Il est décédé en 2001 à Nashville.

- Il y a 130 ans (1894) : Le bactériologiste vaudois Alexandre Yersin découvre le bacille de la peste (Yersinia Pestis).

Le dicton du jour

«Pluie d'orage à la Saint-Sylvère, C'est beaucoup de vin dans le verre.»

