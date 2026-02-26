  1. Clients Privés
Documents confidentiels à Mar-a-Lago Les agents FBI liés à l'affaire de rétention par Trump ont été licenciés

ATS

26.2.2026 - 07:06

Le FBI a licencié au moins six agents liés à une enquête menée en 2022 sur la rétention par Donald Trump de documents classifiés dans sa résidence de Mar-a-Lago, ont rapporté mercredi des médias américains

Le logo du FBI.
Le logo du FBI.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.02.2026, 07:06

Donald Trump avait été poursuivi au niveau fédéral pour avoir conservé des documents classés confidentiel après son premier mandat, au lieu de les remettre aux Archives nationales comme requis par la loi. Sa résidence de Mar-a-Lago en Floride avait été perquisitionnée par le FBI en 2022.

Kash Patel, directeur du FBI depuis un an et soutien de Donald Trump, a ordonné le licenciement d'au moins six agents pour leur travail sur cette affaire, d'après plusieurs médias américains.

Contacté par l'AFP, le FBI a refusé de commenter.

L'Association des agents du FBI a confirmé que des licenciements avaient eu lieu, sans préciser combien. Elle a condamné dans un communiqué une violation des «droits à une procédure régulière de ceux qui risquent leur vie pour protéger» les Etats-Unis.

«Ces mesures affaiblissent le Bureau en le privant d'une expertise essentielle et en déstabilisant son personnel, ce qui sape la confiance dans ses dirigeants et compromet sa capacité à atteindre ses objectifs de recrutement, exposant ainsi la nation à un risque accru», a ajouté l'association d'actuels et anciens agents.

Selon les procureurs, les dossiers gardés par Donald Trump, provenant du Pentagone et de la CIA, comprenaient des documents confidentiels sur le nucléaire et la défense.

En juillet 2024, la juge fédérale Aileen Cannon, nommée par Donald Trump lors de son premier mandat, a annulé la procédure contre lui, arguant que la nomination de l'ancien procureur spécial dans ce dossier, Jack Smith, était inconstitutionnelle.

Le ministère de la Justice a fait appel de la décision d'Aileen Cannon, mais a lâché l'affaire après la victoire de M. Trump à l'élection présidentielle de novembre 2024. Donald Trump a nié toute malversation.

Agence «politisée» ?

Le président américain a souvent critiqué les enquêtes du FBI, notamment celles menées sur des centaines de ses partisans qui ont violemment pris d'assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021.

En septembre dernier, dans une plainte au civil, trois dirigeants du FBI abruptement limogés avaient accusé Kash Patel d'avoir «politisé» cette agence pour complaire à Donald Trump.

Ils avait dit avoir été sanctionnés notamment pour leur opposition au limogeage d'agents dont le seul tort était d'être considérés comme insuffisamment alignés sur les priorités de la nouvelle administration ou ayant été publiquement dénoncés par les partisans du président républicain.

