La police soleuroise est parvenue à intercepter un véhicule déclaré volé samedi en début d'après-midi sur l'A2 à Biberist après que plusieurs patrouilles s'étaient lancées à sa poursuite. Surprise: une fille de 15 ans au volant et deux passagers à peine plus âgés.

La police soleuroise est finalement parvenue à arrêter le véhicule au moyen d'une herse, non sans qu'une voiture de police soit endommagée dans l'opération (Photo d'illustration).

Le véhicule orange, signalé volé et qui faisait l'objet d'un avis de recherche, a été repéré sur l'autoroute A2 en direction d'Egerkingen (SO), a indiqué la police cantonale dimanche dans un communiqué.

Plusieurs patrouilles se sont immédiatement lancées à sa poursuite, mais il a fallu le déploiement d'une herse, à la hauteur de Biberist (SO), pour arrêter le véhicule en fuite.

Trois mineurs étaient à bord : une Suissesse de 15 ans qui conduisait ainsi qu'un Roumain de 16 ans et un Espagnol de 17 ans. Personne n'a été blessé, mais un véhicule de police a été endommagé lors de l'opération. Les trois mineurs ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête, précise la police dans son communiqué.