Canton de Soleure
Véhicule déclaré volé intercepté sur l'A2 : une fille de 15 ans volant
La police soleuroise est finalement parvenue à arrêter le véhicule au moyen d'une herse, non sans qu'une voiture de police soit endommagée dans l'opération (Photo d'illustration).
ATS
La police soleuroise est parvenue à intercepter un véhicule déclaré volé samedi en début d'après-midi sur l'A2 à Biberist après que plusieurs patrouilles s'étaient lancées à sa poursuite. Surprise: une fille de 15 ans au volant et deux passagers à peine plus âgés.
Le véhicule orange, signalé volé et qui faisait l'objet d'un avis de recherche, a été repéré sur l'autoroute A2 en direction d'Egerkingen (SO), a indiqué la police cantonale dimanche dans un communiqué.
Plusieurs patrouilles se sont immédiatement lancées à sa poursuite, mais il a fallu le déploiement d'une herse, à la hauteur de Biberist (SO), pour arrêter le véhicule en fuite.
Trois mineurs étaient à bord : une Suissesse de 15 ans qui conduisait ainsi qu'un Roumain de 16 ans et un Espagnol de 17 ans. Personne n'a été blessé, mais un véhicule de police a été endommagé lors de l'opération. Les trois mineurs ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête, précise la police dans son communiqué.