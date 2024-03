D’importantes perturbations sont prévues sur les lignes 15 et 17 du réseau tpg durant une partie des vacances scolaires de Pâques. L’alimentation électrique sera interrompue dans tout le secteur de la route des Acacias durant une semaine en raison de travaux liés à la renaturation de la Drize.

Des perturbations sont annoncées sur les lignes 15 et 17 pendant la première semaine de vacances de Pâques (photo d'illustration). ATS

Les tpg profiteront de cette interruption temporaire pour réaliser des travaux d’entretien des voies et des appareils de voies sur le tronçon neutralisé, précisent-ils dans leur communiqué. En conséquence, aucun tram ne circulera sur les lignes 15 et 17 entre Plainpalais et Lancy-Piscine dès jeudi à 23h00 et jusqu'au vendredi 5 avril à 4h00.

Un service de bus de remplacement, identifiés en ligne 15, sera organisé. Il assurera le parcours entre Plainpalais et Palettes.

La période marquée par les vacances scolaires de Pâques a été déterminée afin de limiter au maximum les nuisances pour les usagers et les usagères des transports publics. Les tpg invitent par ailleurs leurs clients à consulter en temps voulu le site www.tpg.ch ou les applications mobiles tpg et tpg+ pour disposer des horaires en temps réel.

nt, ats