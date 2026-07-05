Même les conseillers fédéraux ont besoin de vacances. Si certains ministres vont passer quelques jours à l'étranger, d'autres ont souhaité rester en Suisse. Tous profiteront de ce temps libre pour lire.

Le Conseil fédéral in corpore lors de son excursion au Château de Lucens, ce jeudi 25 juin 2026.

La ministre des Finances Karin Keller-Sutter (PLR), par exemple, se réjouit de lire l'un ou l'autre bon livre, a indiqué le Département fédéral des finances à Keystone-ATS. Par ailleurs, la St-Galloise profitera de cette période sans séance du Conseil fédéral pour passer du temps avec ses amis et sa famille, en Suisse comme à l'étranger.

La ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider (PS) se rendra, quant à elle, quelques jours en juillet dans les Dolomites, au nord de l'Italie. La Jurassienne restera ensuite en Suisse où elle se réjouit d'excursions d'une journée, du temps passé avec sa famille, de son jardin et de la lecture de bons livres.

Le ministre de la Défense Martin Pfister (Centre) entretiendra divers contacts à l'étranger au début des vacances, selon le Département fédéral de la défense (DDPS). Il passera ensuite ses vacances en Suisse. Au programme notamment, randonnée et lecture.

Le dernier Astérix dans ses bagages

Le président de la Confédération, Guy Parmelin (UDC), profitera lui aussi de la pause estivale pour lire autre chose que des dossiers. Il se plongera dans l'une ou l'autre biographie et quelques bandes dessinées, notamment «Astérix en Lusitanie», le dernier épisodes des aventures du guerrier gaulois, a indiqué le Département fédéral de l'économie (DEFR).

M. Parmelin effectuera aussi des voyages officiels – comme celui qu'il mène actuellement aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique – et participera aux festivités du 1er août.

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis (PLR) passera cette année encore ses vacances d'été chez lui, au Tessin. Il y fera de la randonnée et lira également, selon son département. Début août, il se rendra en Asie centrale en sa qualité de président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Le ministre de la Justice Beat Jans (PS) passera l'été avec sa famille en Suisse et à l'étranger, a indiqué son département. Il étudiera également des dossiers et travaillera pendant cette période.

Voyage aux Etats-Unis annulé

Le ministre de l'énergie, des transports, de l'environnement et de la communication, Albert Rösti, avait initialement prévu de rendre visite à son fils et sa belle-fille aux Etats-Unis avec son épouse.

Mais suite à son opération du dos, un vol aussi long n'est pas envisageable. Il passera donc ses vacances «différemment de ce qui était prévu, mais non moins agréablement» chez lui. Il se réjouit tout particulièrement de ses apparitions publiques du 1er août.

Le Bernois effectuera ses exercices de physiothérapie, de nombreuses promenades et privilégiera une activité physique modérée, a indiqué son département. Sur sa table de chevet se trouve un ouvrage spécialisé sur l'intelligence artificielle. La technologie et les enjeux du développement de l'IA l'intéressent beaucoup en ce moment.

Pas de droit légal aux vacances

Les conseillers fédéraux ne sont, d'un point de vue juridique, ni des employés fédéraux ni des salariés. Ils ne sont donc pas soumis à la loi sur le personnel de la Confédération, ni au Code des obligations. Cela signifie qu'il n'existe pas, au sens classique du terme, de réglementation légale en matière de vacances ni de droit y afférant en vertu du droit du travail.

Le Conseil fédéral fixe donc collectivement ses vacances, toujours pendant les périodes où il n' a pas de séance. Le gouvernement doit cependant rester opérationnel même pendant ces périodes. C'est pourquoi une liste de piquets est établie pour les vacances, ainsi que pour les week-ends et les jours fériés, afin de garantir qu'une suppléance soit organisée à tout moment et qu'il soit possible de réagir en cas de crise.