  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Val d'Hérens Un arbre généalogique hors normes dévoilé à Evolène

ATS

10.8.2025 - 18:20

Un arbre généalogique aux dimensions uniques a été dévoilé dimanche après-midi à Evolène (VS). Mesurant 10 mètres de large pour 2 mètres de haut, il retrace l'origine des familles du val d'Hérens jusqu'à leur ancêtre commun, il y a plus de 230'000 ans.

Val d'Hérens: un arbre généalogique hors normes dévoilé à Evolène - Gallery
Val d'Hérens: un arbre généalogique hors normes dévoilé à Evolène - Gallery. L'ensemble de l'arbre généalogique du Val d'Hérens mesure 20 mètres carrés.

L'ensemble de l'arbre généalogique du Val d'Hérens mesure 20 mètres carrés.

Photo: ATS

Val d'Hérens: un arbre généalogique hors normes dévoilé à Evolène - Gallery. Pour la première fois en milieu alpin, toutes les lignées masculines d'une vallée sont documentées sur cet arbre généalogique.

Pour la première fois en milieu alpin, toutes les lignées masculines d'une vallée sont documentées sur cet arbre généalogique.

Photo: ATS

Val d'Hérens: un arbre généalogique hors normes dévoilé à Evolène - Gallery. De nombreux curieux sont venus découvrir l'arbre généalogique à Evolène.

De nombreux curieux sont venus découvrir l'arbre généalogique à Evolène.

Photo: ATS

Val d'Hérens: un arbre généalogique hors normes dévoilé à Evolène - Gallery
Val d'Hérens: un arbre généalogique hors normes dévoilé à Evolène - Gallery. L'ensemble de l'arbre généalogique du Val d'Hérens mesure 20 mètres carrés.

L'ensemble de l'arbre généalogique du Val d'Hérens mesure 20 mètres carrés.

Photo: ATS

Val d'Hérens: un arbre généalogique hors normes dévoilé à Evolène - Gallery. Pour la première fois en milieu alpin, toutes les lignées masculines d'une vallée sont documentées sur cet arbre généalogique.

Pour la première fois en milieu alpin, toutes les lignées masculines d'une vallée sont documentées sur cet arbre généalogique.

Photo: ATS

Val d'Hérens: un arbre généalogique hors normes dévoilé à Evolène - Gallery. De nombreux curieux sont venus découvrir l'arbre généalogique à Evolène.

De nombreux curieux sont venus découvrir l'arbre généalogique à Evolène.

Photo: ATS

Keystone-SDA

10.08.2025, 18:20

10.08.2025, 18:25

Cette réalisation scientifique a permis de mettre en évidence une présence de la branche des Walser antérieure aux connaissances établies et plus globalement une riche diversité génétique.

Cet arbre didactique et interactif intègre des QR codes permettant de remonter les lignées de chaque famille jusqu'à l'ancêtre commun, l'Adam génétique. Cet arbre sera visible jusqu'au dimanche 24 août.

83 familles répertoriées

Mené par les généalogistes Charles-Albert Beytrison et Hervé Mayoraz, cet arbre phylogénétique est le fruit de plusieurs années de recherches dans diverses archives complétées par 173 tests ADN-Y, pour aboutir à une base génétique exhaustive du val d'Hérens. «Au début, une partie de la population était réticente, mais ensuite elle s'est laissé convaincre après qu'on lui ait expliqué l'ensemble de la démarche», résume Hervé Mayoraz.

Un meurtre résolu après 25 ans. Elle découvre l'horrible vérité sur sa grand-mère après un test ADN

Un meurtre résolu après 25 ansElle découvre l'horrible vérité sur sa grand-mère après un test ADN

Ainsi, pour la première fois en milieu alpin, toutes les lignées masculines d'une vallée sont documentées, révélant que près d'un tiers des 83 familles hérensardes de souche (28 au total) partage une ascendance Walser issue d'une migration haut-valaisanne. C'est notamment le cas des Chevrier ou des Fauchère.

Cette ascendance est antérieure de près de 200 ans à la migration officiellement connue ayant débuté en 1403. On se situe plutôt aux alentours du début du XIIIe siècle, soit il y a environ 800 ans.

Dans près de 150 localités

Les Walser désignent une communauté de paysans montagnards originaires du Haut-Valais, qui ont quitté leur région pour s'installer dans environ 150 localités de l'espace alpin, notamment dans les Grisons, le Tyrol ou encore le val d'Hérens.

Faits divers. Le squelette «Ernest», un mystère en partie levé par la science

Faits diversLe squelette «Ernest», un mystère en partie levé par la science

Leurs migrations répondaient à des logiques économiques et seigneuriales. Leur mode de vie, centré sur l'élevage et une économie alpestre autonome, a marqué durablement les paysages et les traditions locales.

La réalisation de l'arbre généalogique du val d'Hérens suscite un intérêt croissant ailleurs en Valais. Plusieurs régions comme la vallée du Trient, Nendaz, Isérables, Liddes ou Saint-Léonard disposent ont déjà récolté diverses données.

Les plus lus

Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise
Trump somme les sans-abri de partir «LOIN» et «IMMEDIATEMENT» de Washington
Avis d’expert : laver le linge à 40 degrés serait-il une mauvaise idée?
Servette arrête l’hémorragie, Zurich surprend Lausanne
Dans l'Aude, le gigantesque incendie est enfin maîtrisé
«Je veux tout Gaza, le transfert et la colonisation» : Israël déclare vouloir «terminer le travail»