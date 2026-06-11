  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Val de Bagnes Un rapport intermédiaire publié au sujet d'ALTIS

ATS

11.6.2026 - 09:21

La commune de Val de Bagnes a publié un rapport intermédiaire concernant la situation du groupe énergétique ALTIS. Ce document destiné à la population dans un souci de transparence, selon les autorités, aborde principalement la thématique des finances de la société.

Les futures mesures d'assainissement pour Altis seront votées par le législatif de la commune de Val de Bagnes, le 9 septembre prochain (photo d'archives).
Les futures mesures d'assainissement pour Altis seront votées par le législatif de la commune de Val de Bagnes, le 9 septembre prochain (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

11.06.2026, 09:21

«La décision la plus importante dans ce dossier a été prise par le Conseil général le 8 octobre 2025. En décidant de sauver ALTIS et donc d'assurer la continuité des services régaliens pour la population, la commune avait déjà pris la direction du redressement», a rappelé, mercredi soir lors de la séance du Conseil général de Val de Bagnes, le président de l'exécutif local, Fabien Sauthier.

«Aujourd'hui, nous préparons la suite en étroite collaboration avec le Conseil d'administration du groupe ainsi qu'avec le Conseil général», a-t-il ajouté.

Direction remplacée

Le document disponible sur le site internet de la commune rend compte de l'évolution financière du groupe, endetté à hauteur de 55 millions de francs à fin septembre 2025. Une vingtaine de postes avaient alors été biffés et la direction avait été remplacée.

«Les nominations du nouveau directeur (Yvan Michellod) et d'un directeur financier (Nicolas Maret) sont d'autres exemples qui nous permettent d'envisager ce renouveau avec confiance. Celui-ci passera aussi par des propositions de mesures d'assainissement validées par le Conseil municipal fin mai et présentées aux commissions législatives, dont la Commission de gestion, dans la foulée», résument les autorités locales.

Pas de nouveaux chiffres

«Je tiens à saluer l'énorme travail qui a été entrepris par les équipes d'ALTIS afin de trouver des solutions d'économies, de reprioriser les projets et de nettoyer l'ensemble de la comptabilité des six sociétés», a encore souligné Fabien Sauthier. «Ce travail, essentiel pour voir l'avenir sereinement et retrouver la confiance nécessaire, devait intervenir le plus vite possible, bien avant les décisions d'assainissement de l'automne prochain, afin de savoir où l'on va financièrement», a-t-il ajouté, sans évoquer de nouveaux chiffres à ce stade.

En parallèle aux finances, une réforme profonde de la gouvernance et de la structure d'entreprise sera menée. Également évoquée par le rapport, l'organisation particulièrement complexe d'ALTIS et ses sociétés doit être corrigée et simplifiée, estiment les autorités.

Compléments d'analyses demandés

Dans cette optique, la commune va demander à PricewaterhouseCoopers (PwC) des compléments d'analyses afin de clarifier qui décide, qui contrôle et comment en ce qui concerne les activités d'ALTIS.

Les futures mesures d'assainissement du distributeur d'énergie et de services industriels de Val de Bagnes et environ seront votées par le législatif de la commune, le 9 septembre prochain.

Les plus lus

13e rente AVS: découvrez combien vous allez payer
Grillé au ski – Le médecin qui a signé son arrêt maladie n'est pas n'importe qui...
«Il est devenu clair que Donald Trump aime les beaux mecs»
Le gagnant de «Top Chef» est connu – Un candidat chute sur son point fort !
La Nati va-t-elle à nouveau payer l’entêtement de Murat Yakin ?
Gianni Infantino : «C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais...»