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Conseil d’Etat vaudois Valérie Dittli conserve le soutien de son parti mais doit «clarifier ses intentions d’ici l’été»

ATS

30.4.2026 - 21:00

Les organes dirigeants du parti Le Centre Vaud ne demandent pas à la conseillère d'Etat Valérie Dittli de ne pas se représenter en 2027. Ils maintiennent leur confiance à la ministre. Ils lui demandent toutefois de clarifier ses intentions d'ici cet été.

La conseillère Valerie Dittli garde la confiance du comité cantonal de son parti, Le Centre Vaud (archives).
La conseillère Valerie Dittli garde la confiance du comité cantonal de son parti, Le Centre Vaud (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 21:00

30.04.2026, 21:54

Le Centre Vaud ne pousse pas Valérie Dittli vers la sortie et maintient sa confiance envers sa conseillère d'Etat. Les organes dirigeants du parti ne lui demandent donc pas de ne pas se représenter en 2027, malgré la pression des autres partis. Ils exigent en revanche que la ministre clarifie ses intentions d'ici cet été.

C'est une réunion urgente qui avait été agendée jeudi soir à Prilly entre Valérie Dittli et le comité de présidence, le comité cantonal et les sections locales du parti centriste, à la suite de la publication vendredi du rapport Meylan et de multiples appels de partis politiques à la démission de la benjamine du gouvernement.

«Le comité cantonal a pris connaissance de sa position sur les faits d'actualité, en particulier sur le contenu du rapport Meylan. Les membres ont pu lui poser librement l'ensemble de leurs questions, auxquelles Mme Dittli a répondu de manière ouverte et franche, dans le respect de la confidentialité du dossier», indique Le Centre Vaud dans un communiqué au terme de la réunion.

«A l'issue des échanges, le comité cantonal s'est déclaré satisfait des réponses apportées. Après discussion, à l'unanimité, il a arrêté plusieurs positions», écrit-il.

Se donner le temps de réfléchir

Dans la perspective des échéances électorales cantonales et fédérales de 2027, le comité cantonal souhaite que l'ensemble des organes du parti ainsi que Mme Dittli se donnent «le temps d'une réflexion approfondie pour discuter et analyser les divers scénarios possibles». Il demande également qu'une Assemblée des délégués soit convoquée en septembre 2026 pour entériner la stratégie et arrêter les candidatures aux élections cantonales de 2027.

Les dirigeants du parti prennent par ailleurs acte de «l'importance des faits en question ainsi que des maladresses et erreurs commises par la conseillère d'Etat Valérie Dittli».

Il est aussi pris acte que «Mme Dittli n'a pas utilisé de l'argent public à des fins privées et n'a bénéficié d'aucun avantage personnel dans cette affaire». Le comité estime Mme Dittli «sincère quand elle affirme avoir toujours agi avec honnêteté dans l'objectif de défendre les intérêts de l'Etat et de la population vaudoise».

«Erreurs commises»

Le parti centriste reconnaît toutefois que «des erreurs ont été commises et laisse aux autorités compétentes le soin d'en apprécier les suites». Référence est faite à l'instruction pénale ouverte à l'encontre de Mme Dittli par le Ministère public. L'enquête porte sur des faits potentiellement constitutifs d'abus d'autorité.

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Enfin, le parti salue le fait que le Conseil d'Etat - dans sa décision de mercredi confirmant Mme Dittli à la tête de son Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique (DADN) - a «réaffirmé sa confiance en sa capacité à diriger ce département jusqu'à la fin de la législature». Il dit s'associer à cette confiance.

Plus généralement, Le Centre Vaud appelle l'ensemble des parties prenantes, dont en premier lieu Mme Dittli et le Conseil d'Etat, à «oeuvrer dans un climat serein, respectueux et constructif, au regard des enjeux pour le bien du Canton et de sa population».

Grosse pression

Valérie Dittli est plus que jamais sous pression depuis la publication vendredi dernier du rapport de l'ancien juge cantonal Jean-François Meylan. Selon celui-ci, la ministre a bel et bien conclu un accord confidentiel pour qu'une plainte pénale à son encontre - pour calomnie et abus d'autorité - soit retirée, sans en avertir le Conseil d'Etat.

La convention prévoyait aussi l'octroi de 10'000 francs d'argent public au plaignant. Epinglée pour avoir menti et caché des informations, elle n'a ainsi plus toute la confiance du gouvernement, qui souligne même qu'elle sera difficile à rétablir.

Dans la foulée de la présentation du rapport, tous les partis de gauche ainsi que les Vert'libéraux ont appelé à sa démission. A droite, le PLR et l'UDC n'ont pas directement appelé à une démission, mais se sont désolidarisés de la ministre centriste, n'imaginant pas faire campagne avec elle en 2027 au sein de l'Alliance vaudoise (PLR, UDC, Centre).

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Valérie Dittli a, elle, d'emblée exclu de démissionner. Dans une déclaration personnelle, elle s'est défendue de certaines accusations et a réaffirmé sa volonté de continuer à agir pour le canton.

Mardi dernier, c'est le Grand Conseil vaudois qui en a remis une couche. Il a voté une résolution appelant formellement la conseillère d'Etat âgée de 33 ans à démissionner. Même si le texte est avant tout symbolique, il voulait être «un message fort» pour que la ministre prenne cette décision par elle-même.

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